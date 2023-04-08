“يعيش بدون جوّال أو إنترنت”.. ضابط روسي يكشف أسرار بوتين

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تفاصيل مثيرة كشفها كشف الضابط الروسي غليب كاراكولوف الذي نجح في الفرار من كازاخستان إلى تركيا في أكتوبر الماضي عن حياة الرئيس فلاديمير بوتين.

ضابط روسي يكشف أسرار بوتين:

وبحسب تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية فقد كشف الضابط عددا من التفاصيل المهمة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعض خفايا ما يجري داخل أجهزة الأمن الروسية.

وأوضح التقرير أن أهمية ما صرح به كاراكولوف تأتي من كونه ضابطا في قسم الحماية الفدرالية المكلف بأمن الاتصالات.

كما سبق للضابط الروسي، أن قام بنحو 180 مهمة خارج روسيا، وكان العديد منها برفقة بوتين.

وقد نشرت تصريحات كاراكولوف قبل يومين فقط، لأسباب أمنية، علما أن حواره مع وسيلة إعلام روسية خاصة أجري نهاية العام الماضي.

بوتين بدون إنترنت:

وقال الضابط الروسي إن بوتين لا يستخدم أي هاتف نقال، ولا يستخدم الإنترنت.

وكشف أن مصدره الوحيد للحصول على المعلومات هم المقربون منه، لكن الرئيس لديه استثناء وحيد، حيث يفرض دائما أن يكون بإمكانه مشاهدة التلفزيون الروسي حتى خلال أسفاره.

يذكر أن آخر مهمة كانت للضابط الروسي في كازاخستان حيث كان الرئيس بوتين يقوم بزيارة رسمية إلى هناك.

ونجح كاراكولوف في الاحتفاظ بجواز سفره فهرب إلى تركيا، وتمكن من جلب زوجته وابنته.

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