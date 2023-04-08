تحمل أطنانا من الحشيش و173 كيلو هيروين.. ضبط سفينة إيرانية بسواحل عربية

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت قوات خفر السواحل بمحافظة المهرة اليمنية مساء أمس الجمعة، من ضبط سفينة تحمل العلم الإيراني.

مخدرات بسفينة إيرانية:

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، فإن السفينة كانت محملة بكمية من المخدرات، وعلى متنها متنها 7 بحارة إيرانيين.

ونقلت عن مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد الركن أحمد رعفيت، أن السفينة تحمل 3 أطنان من الحشيش المخدر و 173 كجم من مادى الهيروين.

وأكد أن الأجهزة الأمنية باشرت بالتحقيق مع طاقم السفينة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات القانونية وإحالة ملف القضية إلى النيابة.

كما أشاد رعفيت باليقظة العالية لقوات خفر السواحل، مشددا أن الأجهزة الأمنية مستمرة في مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات وعمليات التهريب بمختلف أنواعها.

وأكد أيضا على عدم السماح بأن تكون سواحل المهرة معبرا لتهريب المواد المخدرة لدول أخرى.

يأتي هذا في الوقت الذي تواصل إيران إرسال شحنات الأسلحة والممنوعات إلى اليمن رغم التحذيرات الدولية والقرارات الأممية التي تؤكد على ضرورة وقف تدخل طهران في تغذية الحرب وإطالة معاناة الشعب اليمني.

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