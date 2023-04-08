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ظاهرة تجتاح المؤسسات.. نصف موظفي العالم يريدون الاستقالة
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ظاهرة تجتاح المؤسسات.. نصف موظفي العالم يريدون الاستقالة

ظاهرة تجتاح المؤسسات.. نصف موظفي العالم يريدون الاستقالة

ظاهرة تجتاح المؤسسات.. نصف موظفي العالم يريدون الاستقالة
١١:٤٨:٤٥ ص، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف استطلاع جديد للرأي أن 56 % من الموظفين حول العالم ينوون البحث عن وظيفة جديدة.

استقالة الموظفين حول العالم:

وكانت مؤسسة “Bankrate”، قد نشرت ارتفاعاً من نسبة 51 %، التي سجلت العام الماضي، وسط استفحال ظاهرة الاستقالة العظمى.

وبحسب المعطيات، فإن 30 % من الموظفين يريدون البحث عن وظيفة بأجر أعلى.

فيما يبحث 30 % منهم عن التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية و13 % من الموظفين يبحثون عن مرونة في ساعات العمل، و12 في المئة يريدون العمل من المنزل.

الغريب أنه وسط الوضع الاقتصادي غير المستقر، عبّر 30 % عن قلقهم إزاء خسارة وظيفتهم، وهي نسبة أدنى من العام الماضي.

كما خلص الاستطلاع أن من يريد البحث عن وظيفة جديدة عليه تحديث سيرته المهنية ومحاولة الوصول إلى حل يُرضي الجميع في وظيفته الحالية والاستفادة من الأدوات الإلكترونية للبحث عن فرصة جديدة.

علامات الاستقالة بين الموظفين:

يشعر الموظفون بالانفصال عن زملائهم ولا يريدون بذل أي جهد إضافي في وظائفهم، وهذا السلوك ظهر بكثرة بعد وباء كورونا، وأصبح يطلق عليه اسم “الاستقالة الهادئة”.

وقال خبراء علم الاجتماع إن هذه الظاهرة تنتج عن الشعور بالتعب والإحباط الذي يعاني منه الكثيرون، ويعتبر أبرز الأسباب.

1-غياب المبادرة

2- العزلة عن باقي الفريق

3- تحولات في أفكار الموظف حول العمل

4- فك الارتباط عن العمل

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استقالة الموظفين العمل من المنزل تقديم الاستقالة حول العالم

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