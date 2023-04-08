مجددا.. هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب إيران

تواصل- فريق التحرير:

تعرضت إيران لهزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت في مدينة تخت في محافظة هرمزكان جنوبي البلاد.

زلزال بإيران:

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، عند التقاء خط العرض 27.50 شمالا وخط الطول 56.79 شرقا.

ولم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع أضرار محتملة جراء الهزة الأرضية أو خسائر بشرية.

عشرات الإصابات:

وقبل أسابيع صرح مسؤول إيراني أن الزلزال الذي ضرب مدينة خوي بمحافظة أذربيجان الغربية في إيران بقوة 5.6 درجات، تسبب في إصابة 82 شخصًا.

وقال مدير عام إدارة الأزمات في محافظة أذربيجان الغربية، أمير عباس جعفري، إن عدة أبنية تضررت في الزلزال في مدينتي خوي وسلماس.

وذكر جعفري أن الزلزال تسبب بإصابة 82 شخصا في المدينتين، ووصلت قوته 5.6 درجات مدينة خوي في محافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران.

أعنف زلزال بإيران:

وتتعرض إيران من وقت لآخر لزلازل مختلفة الشدة، نظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية.

وكان أكثرها عنفا ذلك الذي ضرب محافظتي جيلان وزانجان، شمالي البلاد عام 1990، حينما بلغت قوته 7.7 درجة، موقعا 37 ألف قتيل و100 ألف جريح.

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