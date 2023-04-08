السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
“الذي أحسن كل شيء خلقه”.. لن تتوقع ما فعله غراب لإنقاذ نفسه من العطش
مجددا.. هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر تضرب إيران
مفاجأة أذهلت علماء الزلازل في تصوير علمي لباطن الأرض
على مدار 24 ساعة.. تقديم الخدمات  لقاصدات المسجد الحرام بعدة لغات
بعد القطة.. مشهد مؤثر لطفل في أحضان إمام بصلاة التراويح (فيديو متداول)
أضرار خطيرة.. احذر الإفراط في شرب الماء قبل الفجر

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

“الذي أحسن كل شيء خلقه”.. لن تتوقع ما فعله غراب لإنقاذ نفسه من العطش

“الذي أحسن كل شيء خلقه”.. لن تتوقع ما فعله غراب لإنقاذ نفسه من العطش

“الذي أحسن كل شيء خلقه”.. لن تتوقع ما فعله غراب لإنقاذ نفسه من العطش
١٠:٥٣:٣٧ ص، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

لجأ غراب إلى حيلة ذكية من أجل شرب الماء الموجودة داخل زجاجة، بعدما فشل في الوصول إليها بمنقاره، بحسب مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

حيلة ذكية من غراب.

ويظهر الغراب في الفيديو، وهو يحاول شرب الماء من زجاجة بلاستيكية ، إلا أن منقاره لم يصل إلى الماء فقام بوضع الأحجار داخل الزجاجة لرفع مستوى الماء.

كما قام بوضع عدد من الأحجار داخل الزجاجة إلا أن مستوى الماء لم يرتفع ، فواصل الغراب وضع الأحجار حتى تمكن من شرب الماء.

غراب بصحراء قاحلة:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد لطائر الغراب، وجد زجاجة مياه مغلقة في صحراء قاحلة.

وحاول الغراب شرب قطرات مياه من الزجاجة، دون جدوى، فبدأ في النقر عليها بقوة بمنقاره مرة تلو المرة.

ومع المحاولات نجح الغراب في كسر غطاء الزجاجة، لتتساقط قطرات المياه ويبدأ في شرب المياه ويروي ظمأه في هذه الصحراء القاحلة.

اقرأ أيضا:

“الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى”.. غراب ينقذ قنفذًا من عملية دهس

الكلمات الدلالية:
العطش حيلة ذكية زجاجة ماء غراب غطاء الزجاجة منقار الغراب

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. سيل «شعيب الوعالي» شمال غرب الأرطاوية بالرياض

شاهد.. سيل «شعيب الوعالي» شمال غرب الأرطاوية بالرياض

٠٥:١٠ م، الأحد، ١٨ فبراير ٢٠١٨
هطول زخات مطرية على «مكة».. ومغردون يحتفون (فيديو)

هطول زخات مطرية على «مكة».. ومغردون يحتفون (فيديو)

١٢:٤٤ ص، الأحد، ٢٥ فبراير ٢٠١٨
شاهد.. طريقة عجيبة لاختفاء أفعى «أم جنيب»

شاهد.. طريقة عجيبة لاختفاء أفعى «أم جنيب»

٠٢:٠١ ص، الأثنين، ٠٥ نوفمبر ٢٠١٨
«يَغفِر لكُم ذُنوبَكُم ويُدخِلكُم جنّاتٍ تَجري من تحتِهَا الأنهارُ».. تلاوة خاشعة من صلاة الفجر

«يَغفِر لكُم ذُنوبَكُم ويُدخِلكُم جنّاتٍ تَجري من تحتِهَا الأنهارُ».. تلاوة خاشعة من صلاة الفجر

٠١:٠٧ م، الثلاثاء، ١٨ مايو ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *