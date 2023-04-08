“الذي أحسن كل شيء خلقه”.. لن تتوقع ما فعله غراب لإنقاذ نفسه من العطش

تواصل- فريق التحرير:

لجأ غراب إلى حيلة ذكية من أجل شرب الماء الموجودة داخل زجاجة، بعدما فشل في الوصول إليها بمنقاره، بحسب مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

حيلة ذكية من غراب.

ويظهر الغراب في الفيديو، وهو يحاول شرب الماء من زجاجة بلاستيكية ، إلا أن منقاره لم يصل إلى الماء فقام بوضع الأحجار داخل الزجاجة لرفع مستوى الماء.

كما قام بوضع عدد من الأحجار داخل الزجاجة إلا أن مستوى الماء لم يرتفع ، فواصل الغراب وضع الأحجار حتى تمكن من شرب الماء.

غراب بصحراء قاحلة:

وفي وقت سابق تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق مشاهد لطائر الغراب، وجد زجاجة مياه مغلقة في صحراء قاحلة.

وحاول الغراب شرب قطرات مياه من الزجاجة، دون جدوى، فبدأ في النقر عليها بقوة بمنقاره مرة تلو المرة.

ومع المحاولات نجح الغراب في كسر غطاء الزجاجة، لتتساقط قطرات المياه ويبدأ في شرب المياه ويروي ظمأه في هذه الصحراء القاحلة.

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