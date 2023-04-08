بعد القطة.. مشهد مؤثر لطفل في أحضان إمام بصلاة التراويح (فيديو متداول)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإمام في المغرب يحمل طفلا صغيرا في أحضانه.

طفل مغربي:

ويظهر الفيديو وجود الطفل، حينما كان يقيم صلاة التهجد بأحد المساجد في المملكة، في مشهد أثار تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الطفل وهو مستكين في حضن الإمام المغربي، بينما كان الأخير يؤم المصلين خلال أسبوع صلاة التهجد.

وقد بدت على الإمام وباقي المصلين علامات الخشوع خلال الصلاة، في الوقت الذي كان الطفل المغربي غير مكترث بمن حوله، مطمئنا لحضن الإمام الشاب وصوت القرآن من حوله.

الأطفال في المغرب:

ويحرص الأطفال في المغرب على دخول المساجد وحضور مجالس العلم والوعظ.

ويجتمع أطفال القرية جميعا عند الأذان ويدخلون المساجد أفواجا، ويزينون المساجد بالأذكار وقراءة القرآن حسب إمكانياتهم.

كما يشاركون بكل نشاط في إعداد مائدة الإفطار في ساحات المساجد وأماكن الإفطار، ويكونون على قرب المائدة وهم يلازمون بها قبل أذان المغرب.

قطة مع إمام التراويح:

وقبل أيام اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، مقطع فيديو رائع يوثق مشهدا جميلا بين قطة وإمام مسجد.

الفيديو يوثق ما فعلته القطة مع الإمام الذي كان يؤم المصلين في صلاة التراويح، حيث كان يرتل القرآن بصوت عذب.

وخلال قراءة الإمام القرآن، تفاجأ بالقطة تصعد عليه أثناء وقوفه لتعتلي كتفه، لكنه تعامل معها دون أن تعطله عن قراءة القرآن، حيث احتضنها قبل أن تعتلي كتفه وتحتضنه وتضع فمها على خده كأنها تقبله.

اقرأ أيضا:

“فيديو القطة والإمام”.. أول تعليق للشيخ وليد مهساس على واقعة القطة في صلاة التراويح