على مدار 24 ساعة.. تقديم الخدمات  لقاصدات المسجد الحرام بعدة لغات

تواصل- فريق التحرير:

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون النسائية وعبر الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية كوكبة من المترجمات المتميزات على مدار 24 ساعة في أروقة المسجد الحرام، وذلك لخدمة قاصدات بيت الله الحرام.

خدمة قاصدات المسجد الحرام:

وتقوم الوكالة بخدمة القاصدات عبر كاونترات موزعة داخل المسجد الحرام، حيث يقف عليها عدد من المترجمات المتحدثات بعدة لغات وهي: ( الإنجليزية- الأردية- الأزبكية- الفارسية- التركية – الفرنسية- البنغالية- التاميلية- السيلنكية – البامبارا وجولا ولغة ساحل العاج – البشتو- الهندية ).

وتقدم خدمات التوجيه المكاني والإرشاد الديني، وكذلك يتم توزيع السماعات المختصة بسماع الخطب داخل المصليات النسائية تحت عنوان ( بلغاتكم ) بالتعاون مع الإدارة العامة للغات والترجمة ( رجال )، كما تعمل على توضيح سنن يوم الجمعة وأوقات إجابة الدعاء بعدة لغات للقاصدات .

أبرز الخدمات لقاصدات المسجد الحرام:

كما عكفت الوكالة المساعدة للغات والترجمة النسائية على التخطيط لوضع حزم من المشاريع والبرامج الهادفة والمدروسة بعناية فائقة لخدمة قاصدات بيت الله الحرام بمختلف لغاتهن، إذ تتنوع تلك البرامج في طريقة عرضها ومحتواها، والتي يأتي من أبرزها:

-برنامج تواصل في موسمه الثاني، والذي يهدف إلى تقديم خدمة الإرشاد المكاني بالرد على استفسارات قاصدات بيت الله الحرام باللغات المختلفة، .

– توزيع دليل الإرشاد المكاني للمسجد الحرام والكتب والباركودات وغيره باللغات المختلفة.

– المنصة التفاعلية باللغات في موسمها الثاني، والتي تستهدف القاصدات الغير ناطقات باللغة العربية وتحتوي على القرآن الكريم .

– الإمساكية .

– صفة العمرة.

– المكتبة الرقمية وروابط مهمة لنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

– برنامج (تُقىّ) ويهدف إلى تهيئة القاصدات لاستقبال موسم رمضان المبارك، وتهيئة عاملات المسجد الحرام للاستعداد.

– استثمار الأوقات بالطاعات باللغة الأردية والإندونيسية).

– برنامج (أَكرِم وأطِعم) يُعنى بتقديم الهدايا العينية التي تعبر عن التقدير والشكر والامتنان لعاملات المسجد الحرام نظير ما يقدمنه من أعمال عظيمة داخل المسجد الحرام.

– برنامج (قناديل الرحمة)، والذي يهدف إلى بيان ثمرات الصيام في شهر رمضان المبارك وبيان الأخطاء الشائعة التي ينبغي البعد عنها.

– فضل العشر والاعتكاف يقدم من خلاله برنامج (قطوفها دانية) يهدف إلى حث القاصدات على استثمار الأوقات وبيان فضل العشر الاواخر والتذكير بالاعتكاف وآدابه.

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