أضرار خطيرة.. احذر الإفراط في شرب الماء قبل الفجر

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يعتقد العديد من الصائمين أن الإكثار من شرب الماء قبل الفجر، يقيهم من العطش، ما يتسبب في أضرار صحية.

شرب الماء قبل الفجر:

وأفاد خبراء أن هذه العادة تشتمل على سبعة أضرار تؤثر على الجسم بسبب الإفراط في شرب الماء:

1-تقليل مستويات الصوديوم في الدم، ما يسبب الغثيان والارتباك.

2- استنفاد البوتاسيوم، ما يتسبب في ألم الساقين والصدر.

3- زيادة الرغبة في التبول عدة مرات ليلاً، ما يعوق الاستمتاع بنوم هادئ

4- زيادة السوائل في الجسم، وبالتالي يصاب الصائم بالغثيان والقيء والتشنجات والتعب.

5- انخفاض استهلاك الملح في الدم، ما يؤدي إلى تضخم الخلايا في الأعضاء في جميع أنحاء الجسم، والإصابة بالصداع والجفاف.

6- انخفاض مستويات الإلكتروليت، ما يسبب تشنجات عضلية وتقلصات.

7- تضطر الكليتان إلى العمل بجهد أكبر، ما يؤدي إلى تفاعل مُرهق من الهرمونات، ويزيد الشعور بالتوتر والتعب.

كمية الماء المطلوبة:

توصي معاهد الطب باستهلاك حوالي 3.7 لتر (15-16 كوبًا) من الماء يوميًا للذكور و 2.7 لترًا (11-12 كوبًا) للإناث للحصول على الترطيب الكافي.

ولكن قبل أن تبدأ في تناول عدد معين من الكؤوس ، اعلم أن احتياجات الترطيب تتغير من يوم لآخر بناءً على الطقس ، ومدى ترطيب نظامك الغذائي ، ومدى نشاطك ، والمشروبات الأخرى التي تتناولها.

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