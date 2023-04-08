أضرار خطيرة.. احذر الإفراط في شرب الماء قبل الفجر
تواصل- فريق التحرير:
يعتقد العديد من الصائمين أن الإكثار من شرب الماء قبل الفجر، يقيهم من العطش، ما يتسبب في أضرار صحية.
شرب الماء قبل الفجر:
وأفاد خبراء أن هذه العادة تشتمل على سبعة أضرار تؤثر على الجسم بسبب الإفراط في شرب الماء:
1-تقليل مستويات الصوديوم في الدم، ما يسبب الغثيان والارتباك.
2- استنفاد البوتاسيوم، ما يتسبب في ألم الساقين والصدر.
3- زيادة الرغبة في التبول عدة مرات ليلاً، ما يعوق الاستمتاع بنوم هادئ
4- زيادة السوائل في الجسم، وبالتالي يصاب الصائم بالغثيان والقيء والتشنجات والتعب.
5- انخفاض استهلاك الملح في الدم، ما يؤدي إلى تضخم الخلايا في الأعضاء في جميع أنحاء الجسم، والإصابة بالصداع والجفاف.
6- انخفاض مستويات الإلكتروليت، ما يسبب تشنجات عضلية وتقلصات.
7- تضطر الكليتان إلى العمل بجهد أكبر، ما يؤدي إلى تفاعل مُرهق من الهرمونات، ويزيد الشعور بالتوتر والتعب.
كمية الماء المطلوبة:
توصي معاهد الطب باستهلاك حوالي 3.7 لتر (15-16 كوبًا) من الماء يوميًا للذكور و 2.7 لترًا (11-12 كوبًا) للإناث للحصول على الترطيب الكافي.
ولكن قبل أن تبدأ في تناول عدد معين من الكؤوس ، اعلم أن احتياجات الترطيب تتغير من يوم لآخر بناءً على الطقس ، ومدى ترطيب نظامك الغذائي ، ومدى نشاطك ، والمشروبات الأخرى التي تتناولها.
اقرأ أيضا:
لتعويض ما فقده الجسم.. الوقت والكمية المناسبة لشرب الماء في رمضان