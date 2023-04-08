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بشرى سارة.. لقاح للسرطان في هذا الموعد
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بشرى سارة.. لقاح للسرطان في هذا الموعد

بشرى سارة.. لقاح للسرطان في هذا الموعد

بشرى سارة.. لقاح للسرطان في هذا الموعد
٠٩:٠٣:١٠ ص، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كشف خبراء في شركة “موديرنا” للأدوية، أنهم على ثقة من أن لقاحا لعلاج السرطان، سيكون جاهزا بحلول عام 2030.

لقاح للسرطان:

وبحسب ما نقلت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية عن كبير المسؤولين الطبيين في شركة موديرنا:” إنه يعتقد أن لقاحا يستهدف أنواعا مختلفة من الأورام الخبيثة، سيكون جاهزا مع نهاية العقد الحالي”.

وأضاف أنه سيكون لدينا هذا اللقاح الفعال للغاية، وسوف ينقذ الملايين من الأرواح.

كما بيّن أنه يمكن تغطية التهابات الجهاز التنفسي المتعددة بحقنة واحدة، ما يسمح بحماية الأشخاص المعرضين للخطر من فايروس كوفيد والأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.

الحمض النووي:

ونوه أيضا :” ستكون لدينا علاجات تعتمد على تقنيات الحمض النووي الريبوزي المرسال للأمراض النادرة التي لم يكن من الممكن التغلب عليها سابقا”.

كما  أعتقد أنه بعد 10 سنوات من الآن، سنقترب من عالم يمكنك فيه تحديد السبب الجيني للمرض، وما علينا وقتها سوى إصلاح ذلك باستخدام التكنولوجيا القائمة على الحمض النووي.

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الكلمات الدلالية:
الحمض النووي عام 2030 علاج السرطان لقاح للسرطان موديرنا

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