السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
منها الرياض.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وضباب على 8 مناطق
بشرى من الموارد البشرية حول المستحقين لمكرمة رمضان.. تعرف على الشروط
رمضان في بلجيكا.. بروح مغربية
“الكبد الدهني” أكثر الأمراض شيوعا في العالم.. وهذه أعراض مبكرة لظهوره
اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان
لأصحاب “الأندرويد”.. “واتساب” يكشف عن ميزة ينتظرها الملايين

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

منها الرياض.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وضباب على 8 مناطق

منها الرياض.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وضباب على 8 مناطق

منها الرياض.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وضباب على 8 مناطق
٠٨:٤١:٣٧ ص، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت – بمشيئة الله تعالى -.

أمطار رعدية وسيول:

ويستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة والرياض.

وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح والأمواج:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

فيما يرتفع  الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب،وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

اقرأ أيضا:

منها الرياض ومكة.. توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات برد وجريان السيول في 10 مناطق بالمملكة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار غزيرة الرياض السعودية اليوم الطقس توقعات الطقس

مواد ذات صلة

المزيد
مصادر: طلقة نارية تنهي حياة المُغَني «ماجد الماجد» في الرياض

مصادر: طلقة نارية تنهي حياة المُغَني «ماجد الماجد» في الرياض

١٠:٠١ م، الأثنين، ٠٦ أغسطس ٢٠١٨
خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

٠٥:٤٤ م، الأحد، ٠٧ يوليو ٢٠١٩
العمري يكشف عن ركود غير مسبوق في صفقات السوق والعقارات

العمري يكشف عن ركود غير مسبوق في صفقات السوق والعقارات

١٠:٠٥ ص، الثلاثاء، ٠٤ أغسطس ٢٠١٥
أبرزها الرياض ومحافظاتها.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة

أبرزها الرياض ومحافظاتها.. خريطة الأمطار المتوقعة اليوم في المملكة

١٠:٥٠ ص، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *