رمضان في بلجيكا.. بروح مغربية

تواصل – فريق التحرير:

وفقًا لتقديرات غير رسمية، يوجد حوالي مليون مواطن مسلم في بلجيكا التي يبلغ تعداد سكانها 11 مليون و 400 ألف نسمة، أو ما يشكلون 9 في المائة من عدد السكان.

وينحدر نحو 450 ألف من مسلمي البلاد من أصول مغربية و300 ألف من أصول تركية. إلى جانب مسلمين من مختلف الدول العربية والآسيوية (إيران – أفغانستان – باكستان – الهند).

وشهد عام 1974 اعتراف الحكومة البلجيكية بالإسلام كدين رسمي مما نتج عنه إدخال مادة التربية الإسلامية ضمن البرامج المدرسية لأبناء الجالية المسلمة.

ويقوم حوالي 700 مُدرس ومُدرّسة من المسلمين بالتعريف بتعاليم الإسلام في المدارس الابتدائية والثانوية، فضلاً عن صرف الدولة رواتب الأئمة وتحمل بعض من نفقات المساجد.

ويتوزع المسلمون في أنحاء بلجيكا، إذ تشير التقديرات إلى أن نسبتهم في شمال وجنوب بلجيكا تصل إلى 4 في المائة في كل منها، إلا أنها تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في العاصمة بروكسل، حيث تصل إلى 22 في المائة.

وتكتسب المناطق التي يشكل فيها المسلمون سمة مميزة، حيث تقوم المحلات التجارية بفتح أبوابها ووإغلاقها بما يتناسب مع مواعيد الإفطار والصوم فى هذا الشهر الكريم غير مطبقين قواعد النظام العام البلجيكى التى تلزم المحال التجارية بمواعيد محددة.

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إقبال كبير على المساجد

ويقبل المسلمون بشكل على ارتياد المساجد أكثر من الأيام العادية، حيث يفضلون أداء الصلوات فى جماعة والتقرب إلى الله بأداء صلاة التراويح والتهجد. إلى جانب المواظبة على حضور الدروس الدينية.

ويعد شهر رمضان فرصة للتزاور بين مسلمي بلجيكا، مما يؤدي إلى تقوية أواصر العلاقات والروابط بينهم.

وينظمون أنشطة دينية وثقافية مختلفة، إلى جانب جلسات الذكر وتلاوة القرآن الكريم والأدعية المأثورة، والاستماع إلى الدروس الدينية وتفسير آيات القرآن الكريم، ودروس السيرة النبوية.

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أجواء رمضان في حي ميدي

ويعد “ميدى” الحى الأكثر شهرة فى بلجيكا، حيث يحتل المسلمون مطاعم ومقاهى وسط الحى ليفرضوا أجواء رمضان المميزة فى السهر إلى وقت يقارب السحور.

وهناك موائد إفطار جماعية تنظمها المساجد بالعاصمة بروكسل كل يوم طوال شهر رمضان.

وتستقطب هذه الأجواء كثيرًا من البلجيكيين غير المسلمين إلى احتساء “الشاى بالنعناع” وأيضا” المسمن، الحرشة”، تلك المخبوزات التى اشتهرت بها المغرب.

الالتقاء بغير المسلمين

وتعتبر الجالية العربية والمسلمة المقيمة ببلجيكا شهر رمضان فرصة للالتقاء بغير المسلمين من أجل تحفيز سبل التعايش مع الآخرين.

ودأب الحسن هموش رئيس جمعية “المواطن” خلال السنوات الماضية على تنظيم إفطار جماعي في كل يوم من أيام الشهر الفضيل يحضر إليه عدد من المسلمين وجاليات يهودية ومسيحية وبوذية.

جمعية الحسن هموش كانت تنظم أحيانًا إفطارًا حتى في داخل الكنائس والمعابد اليهودية “لتشجيع روح التعايش ما بين مختلف الثقافات والمكوّنات في بلجيكا والعالم”، كما يقول هموش.