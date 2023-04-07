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اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان
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اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان

اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان

اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان
٠١:٥٤:٤٦ ص، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في لجنة خدمات المعتكفين بالمسجد الحرام، الاستعدادات والتجهيزات كافة لاستقبال المعتكفين والمعتكفات بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1444هـ.

اكتمال استقبال طلبات الاعتكاف إلكترونيًا

وأكدت اكتمال استقبال طلبات الاعتكاف إلكترونياً واعتماد موقعين للمعتكفين في قبو توسعة الملك فهد “للرجال”، والمصليات الخلفية والوسطية بالدور الأول في توسعة الملك عبدالله “للرجال والنساء”.

وأوضحت أنه لا يسمح بالاعتكاف في غيره من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته.

 كما سيتم الدخول من توسعة الملك فهد -رحمه الله- عبر أبواب رقم (٧٥،٧٦،٧٧،٨١،٨٢،٨٣) والدخول من توسعة الملك عبدالله -رحمه الله- عبر أبواب رقم (١٠٦، ١١٦،١١٩).

وأضافت أن منظومة الاعتكاف بالمسجد الحرام تتم وفق خطط منهجية، حيث يجري تسخير الإمكانات البشرية والمعدات الآلية لتهيئة منظومة خدمية متكاملة.

وأشارت إلى أن المنظومة  تلبي رغبات المعتكفين والمعتكفات خلال شهر رمضان، رغبةً في بذل المزيد من الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

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الكلمات الدلالية:
استقبال المعتكفين الاعتكاف الحرم المكي العشر الآواخر رمضان شؤون الحرمين

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