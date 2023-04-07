“الكبد الدهني” أكثر الأمراض شيوعا في العالم.. وهذه أعراض مبكرة لظهوره

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يعد الكبد أكبر الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان ويؤدي في الوقت نفسه أكثر من 500 وظيفة.

4 مهام أساسية

ومن بين مهامه الأساسية ما يلي:

1 – إنتاج الكولسترول.

2- إفراز «الصفراء» للمساعدة في هضم الدهون.

3- تنقية الدم من المواد السامة المميتة.

4- يحمل الكبد نصف لتر من الدم الموجود في الجسم في أي لحظة.

ورغم أهميته الكبيرة، فإن الكبد معرض لأكبر التهديدات التي تواجهه هو مرض الكبد الدهني غير الكحولي nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)، وهو أكثر أمراض الكبد شيوعاً على مستوى العالم.

4 أعراض

وهناك العديد من العلامات الظاهرية التي تشير إلى إمكانية الإصابة به وهي كالتالي:

1- الوزن الزائد

2- تراكم الدهون في أماكن محددة من الجسم.

3- الإرهاق المستمر

4- الشعور بالدوار

والأعراض السابقة هي من أكثر الأعراض شيوعا لهذا المرض، ومن النصائح المهمة التي يجب أن توضع في الحسبان ضرورة اختيار نظام غذائي يعزز فقدان الوزن ويساعد في التعافي من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

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