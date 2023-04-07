السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بشرى من الموارد البشرية حول المستحقين لمكرمة رمضان.. تعرف على الشروط
رمضان في بلجيكا.. بروح مغربية
“الكبد الدهني” أكثر الأمراض شيوعا في العالم.. وهذه أعراض مبكرة لظهوره
اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتكفين بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان
لأصحاب “الأندرويد”.. “واتساب” يكشف عن ميزة ينتظرها الملايين
مسترشدًا بهدي النبي ﷺ.. “النمر” يحذر من هذا الخطأ عند أكل التمر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“الكبد الدهني” أكثر الأمراض شيوعا في العالم.. وهذه أعراض مبكرة لظهوره

“الكبد الدهني” أكثر الأمراض شيوعا في العالم.. وهذه أعراض مبكرة لظهوره

“الكبد الدهني” أكثر الأمراض شيوعا في العالم.. وهذه أعراض مبكرة لظهوره
٠٢:٠١:١٢ ص، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يعد الكبد أكبر الأعضاء الداخلية في جسم الإنسان ويؤدي في الوقت نفسه أكثر من 500 وظيفة.

4 مهام أساسية

ومن بين مهامه الأساسية ما يلي:

1 – إنتاج الكولسترول.

2- إفراز «الصفراء» للمساعدة في هضم الدهون.

3- تنقية الدم من المواد السامة المميتة.

4- يحمل الكبد نصف لتر من الدم الموجود في الجسم في أي لحظة.

ورغم أهميته الكبيرة، فإن الكبد معرض لأكبر التهديدات التي تواجهه هو مرض الكبد الدهني غير الكحولي nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)، وهو أكثر أمراض الكبد شيوعاً على مستوى العالم.

4 أعراض

وهناك العديد من العلامات الظاهرية التي تشير إلى إمكانية الإصابة به وهي كالتالي:

1- الوزن الزائد

2- تراكم الدهون في أماكن محددة من الجسم.

3- الإرهاق المستمر

4- الشعور بالدوار

والأعراض السابقة هي من أكثر الأعراض شيوعا لهذا المرض، ومن النصائح المهمة التي يجب أن توضع في الحسبان ضرورة اختيار نظام غذائي يعزز فقدان الوزن ويساعد في التعافي من مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

اقرأ أيضا:

خلال أسابيع.. فوائد مذهلة للثوم لمرضى الكبد الدهني

الكلمات الدلالية:
أعراض الكبد الدهني أكبر الأعضاء الكبد الكبد الدهني

مواد ذات صلة

المزيد
«العمل» تبحث توطين قطاع التموين في «الخطوط السعودية»

«العمل» تبحث توطين قطاع التموين في «الخطوط السعودية»

٠٥:٢٧ م، الخميس، ٠٥ يناير ٢٠١٧
«الجوازات» تُرَحِّل أكثر من 3 آلاف وافد مخالف خلال شهر رجب

«الجوازات» تُرَحِّل أكثر من 3 آلاف وافد مخالف خلال شهر رجب

٠١:٢٦ م، الأحد، ٣١ مايو ٢٠١٥
هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض إلى مواطن تهمة

هيئة التحقيق والادعاء العام في الرياض إلى مواطن تهمة

٠٧:٥٥ ص، الخميس، ٢٥ أغسطس ٢٠١٦
هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان

هطول أمطار متفرقة على منطقة جازان

٠١:١١ ص، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *