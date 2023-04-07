أيهما أنفع المطر في أول الموسم أم في آخره؟.. “المسند” يُجيب

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تساءل أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس أ.د. عبدالله ‌المسند عن أيهما أنفع المطر في أول الموسم أو في آخره؟

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الجواب يكمن في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ” مثل أمتي مثل المطر.. لا يدرى الخير في أوله أو آخره”.

موسم الأمطار يستمر عادة حتى نهاية شهر مايو

وأضاف أنه في هذه الأيام تبدأ طيور الخواضير والدخل بالعودة للجزيرة العربية، فإن موسم الأمطار يستمر عادة حتى نهاية شهر مايو.

وأكد أن ذلك في معظم مناطق المملكة، عدا الجزء الجنوبي الغربي فله نظام مختلف.

وأشار إلى أنه في وسط المملكة يبلغ طول الليل حوالي 11:31 ساعة بينما طول النهار حوالي 12:29 ساعة.

مميزات جيوسياسية جيوبوليتيك فريدة

وبين أن جغرافية المملكة بين الدول العربية والإسلامية تحظى بمميزات جيوسياسية جيوبوليتيك فريدة هذا بعض منها:

تجاور 8 دول كأكثر الدول العربية جيرانًا.

تمتلك نحو 1285 جزيرة كأكثر دولة عربية بعدد الجزر.

أكبر دولة إسلامية مساحة بعد كازاخستان والجزائر، والثانية عشر عالميًا.

تحظى بأكبر متحف جيولوجي بركاني في العالم العربي عبر 13 حرة تقريباً.

تحتل المرتبة الأولى في طول حدودها البحرية بين الدول العربية 2330كم.

تمتلك أطول حدود برية وبحرية على مستوى الدول العربية 6760 كم، بعد الجزائر7987كم.

تملك أطول خط مستقيم بين حديها الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي بين الدول العربية.

تحظى بأكبر عدد من البراكين الخاملة بين الدول العربية قد يصل عددها إلى نحو 2000 فوهة بركان.