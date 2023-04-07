مسترشدًا بهدي النبي ﷺ.. “النمر” يحذر من هذا الخطأ عند أكل التمر

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تناول التمر عند الإفطار من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لذا يسن للصائم أن يكسر صيامه على بضع تمرات.

عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور” (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح).

وعن أنس (رضي الله عنه) قال: “كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء”. (رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن).

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تصرف خاطئ

لكن الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب يحذر في حسابه عبر موقع “تويتر” من تصرف خاطئء عند أكل التمر مخالف للهدي النبوي.

وكتب النمر: تصرف خاطيء: تأكل التمرة ثم تأخذ النّواة من فمك بأصابعك ثم تمد نفس الأصابع مخلوطة بلعابك لأخذ التمرة الثانية ❌❌”.

وأضاف: “الصحيح: من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع النّوى على ظهر الوسطى والسبابة مجتمعتين فلا تختلط الأصابع باللعاب ولا النوى مع باقي التمر”.

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فوائد التمر:

-إمداد الجسم بالطاقة

– يحتوي التمر على الكثير من الكربوهيدرات، والألياف، والبروتين، والسكريات الطبيعية، مثل الجلوكوز، والسكروز، والفركتوز، مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة بعد فترة الصيام.

-يحتوي علي فيتامين “أ” من الفيتامينات التي تساعد في رفع المناعة ويمنع شحوب البشرة ويحافظ عليها.

-مقوي للروية، ويحافظ على بريق العين.

-يحتوي التمر على نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يساهم في تنظيم نسبة الضغط والحد من ارتفاعه بشكل كبير.

-تعزيز صحة الجهاز العصبي، يحتوي التمر على مجموعة من الفيتامينات التي تعد مهمة وضرورية لعمل الجهاز العصبي والدماغ، فمحتوى التمر العالي من الغلوكوز ضروري لعمل الدماغ باعتباره المصدر الرئيسي للطاقة.

-يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد في عمل الأعصاب بفعالية أكبر، وكما أنه مقوي للعضلات.

-يؤخر من مظاهر الشيخوخة.

-يمنع الدوخة والتعب والكسل أثناء نهار رمضان.