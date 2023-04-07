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“التعليم” تتيح التقديم على إجراءات النقل الخارجي غدًا.. و7 خطوات للتسجيل
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“التعليم” تتيح التقديم على إجراءات النقل الخارجي غدًا.. و7 خطوات للتسجيل

“التعليم” تتيح التقديم على إجراءات النقل الخارجي غدًا.. و7 خطوات للتسجيل

“التعليم” تتيح التقديم على إجراءات النقل الخارجي غدًا.. و7 خطوات للتسجيل
٠١:٤٥:٠١ ص، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تتيح وزارة التعليم – ابتداءً من غدٍ الأحد – التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور  على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ .

كما حددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ.

نتيجة إجراءات النقل

كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ .

وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.

وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

7 خطوات 

في سياق متصل، كشف “مختص تعليمي” عن طريقة تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور.

1- بعد الدخول على نظام نور يتم الضغط على أيقونة شؤون المعلمين

2- يتم اختيار رغبات النقل الخارجي.

3- يتم كذلك طباعة الإقرار.

4- توقيع المعلمة وختم المدرسة فقط.

5- تفعيل أيقونة تم الاطلاع ثم التالي.

6- تأكيد صحة البيانات إذا كانت صحيحة يتم اختيار صحيحة.

7- اختيار التالي.

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الكلمات الدلالية:
التعليم السعودية المملكة النقل النقل الخارجي وزارة التعليم

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