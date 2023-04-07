“التعليم” تتيح التقديم على إجراءات النقل الخارجي غدًا.. و7 خطوات للتسجيل
تواصل – فريق التحرير:
تتيح وزارة التعليم – ابتداءً من غدٍ الأحد – التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور على أن تستمر فترة التقديم إلى يوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ .
كما حددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ.
نتيجة إجراءات النقل
كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ .
وتراعي القواعد التنظيمية لإجراءات النقل مبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية.
وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.
7 خطوات
في سياق متصل، كشف “مختص تعليمي” عن طريقة تحديث البيانات وإدخال رغبات النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور.
1- بعد الدخول على نظام نور يتم الضغط على أيقونة شؤون المعلمين
2- يتم اختيار رغبات النقل الخارجي.
3- يتم كذلك طباعة الإقرار.
4- توقيع المعلمة وختم المدرسة فقط.
5- تفعيل أيقونة تم الاطلاع ثم التالي.
6- تأكيد صحة البيانات إذا كانت صحيحة يتم اختيار صحيحة.
7- اختيار التالي.
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غداً الأحد يبدأ التقديم:
"مختص تعليمي" يوضح طريقة تحديث البيانات وإدخال رغبات #النقل_الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور. pic.twitter.com/sh86pR1Dhu
— الميدان التعليمي (@almaydanedu) April 7, 2023