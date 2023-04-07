أكثر من 1.049 مليون معتمر ومصل في الحرم المكي بالجمعة الثالثة من رمضان

تواصل – فريق التحرير:

وصل عدد المعتمرين اليوم، لأكثر من 1.049 مليون معتمر ومصل في الحرم المكي في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

فيما جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة الإمكانات والطاقات البشرية والآلية بالمسجد الحرام لتهيئة خدمات المسجد الحرام خلال صلاة الجمعة اليوم.

خطط تشغيلية تطويرية لموسم شهر رمضان

مع مواصلة تنفيذ الخطط التشغيلية التطويرية لموسم شهر رمضان المستمدة من الخبرات التراكمية لكافة الإدارات الميدانية بالمسجد الحرام وساحاته .

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعدادات الرئاسة للمعتمرين والقاصدين لأداء صلاة الجمعة تتضمن تجهيز ٥٠٠٠ عربة عادية وقرابة ٣٠٠٠ عربة كهربائية.

إلى جانب ربطها عبر تطبيق “تنقل” وتشغيلها عبر خطط منهجية تتضمن تكثيف عمليات التعقيم الدوري والإشراف على تنظيم مهام دافعي العربات.

مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين

كما توفر الرئاسة مراقبين على أبواب المسجد الحرام لاستقبال المصلين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، من خلال:

1 – تنظيم عملية دخول وخروج المصلين وإرشادهم إلى أماكن المصليات.

2 – مساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين حال امتلاء المصليات ولحظة رصد أي تزاحم للمصلين بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأكدت أن التقانة الحديثة ووسائل الذكاء الاصطناعي تساند في تنفيذ الخطط التشغيلية لعمليات التعقيم والتطهير بالمسجد الحرام.

11 روبورتاً ذكيًا للتعقيم دون تدخل بشري

حيث يعمل 11 روبورتاً ذكياً للتعقيم حتى 8 ساعات دون تدخل بشري عبر خريطة مبرمجة مسبقاً لتعقيم أنحاء المسجد الحرام،

و20 بايوكير مهام التعقيم بالبخار الجاف للهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية وبشكل فعال بمساحة تقدر بـ1000 متر مربع في كل ساعة.

600 جهاز آلي لتعقيم الأيدي

كذلك 20 جهاز تعقيم ضبابي يستخدم لتعقيم المناطق التي يصعب الوصول لها مثل الأسقف والأعمدة، و600 جهاز آلي لتعقيم الأيدي حديثة.

وأفادت أن الرئاسة تضاعف جهودها لتوجيه المصلين إلى المصليات المخصصة لهم عبر موظفين مؤهلين بتنظيم الساحات والممرات.

كما يقوم 200 مشرف سعودي مؤهل للقيام بمراقبة الأعمال الميدانية على 4000 عامل وعاملة، بغسل المسجد الحرام ١٠ مرات يوميًا.

وتهيئة 7000 عبوة ماء زمزم و800 عامل لتوزيع الماء المبارك على المصلين في أرجاء المسجد الحرام.

فيما وُزعت 4500 حافظة ماء زمزم في أرجاء المسجد الحرام، يستهلك من خلالها حوالي 500 ألف لتر.