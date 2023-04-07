“الحج والعمرة”: يمكن للمعتمِر إلغاء التصريح في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الحج والعمرة المعتمرين، إلى أهمية الالتزام بالمواعيد والحضور في الموعد المحدد بالتصريح.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “عند أداء العمرة.. تأكد أخي المعتمر من الحضور في الموعد المحدد في التصريح”. وأشارت إلى أن “الالتزام بالمواعيد يضمن فرصتك”.

وأفادت في ردها على استفسار حول إمكانية إلغاء حجز تصريح العمرة بأنه “يمكنكم إلغاء الموعد من خلال تطبيق نسك قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد”.

الحجر للعشر الأواخر

وأظهر تطبيق “نسك” الإلكتروني التابع لوزارة الحج والعمرة، عدم وجود إمكانية للحصول على حجز لأداء مناسك العمرة خلال ما تبقى من شهر رمضان الحالي.

وظهرت جميع الأيام، بما فيها العشر الأواخر من الشهر، باللون الرمادي، الذي لا يظهر أية إمكانية لأي حجوزات قادمة.

وكانت وزارة الحج والعمرة أكدت في وقت سابق عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.

وقالت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بـ”طمأنينة ويسر”.

إصدار التصريح من تطبيق نسك

ونبهت الوزارة إلى أن إصدار التصريح من تطبيق “نسك” ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد.

وأشارت الوزارة وقتها إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال التطبيق قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

ولفتت إلى أنه يتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.

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