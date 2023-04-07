5 مشروبات هامة لتعزيز صحة الكبد في رمضان “إنفوجراف”

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كشف “إنفوجراف” عن 5 مشروبات هامة جدا لتعزيز صحة الكبد في رمضان، ويجب الحرص على شربها بانتظام.

5 مشروبات

وأوضح أن هذه المشروبات هي ما يلي:

1- الشاي الأخضر

2- شاي الكركم

3- القهوة

4 – عصير الشمندر

5- عصير عنب الثعلب الهندي

في سياق متصل، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم والأكسجين إلى القلب، مما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بأمراض القلب.

لذا ينصح الخبراء بتجنب مجموعة من المشروبات والأطعمة والتي يمكن أن تكون السبب الرئيس لارتفاع ضغط الدم.

وكشف فيكي جودفري، المعالج الغذائي عن أهم هذه الأطعمة والمشروبات وفق ما أوردت صحيفة “إكسبريس” على النحو التالي:

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1- الأطعمة المالحة

قال جودفري: “استهلاك الكثير من الملح يمكن أن يرفع ضغط الدم عن طريق جعل الجسم يحتفظ بالماء، مما يؤدي إلى زيادة حجم الدم”.

وأضاف: “الأطعمة عالية الملح مثل الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والحساء المعلب والمخللات والوجبات الخفيفة المملحة يجب الحد منها أو تجنبها.

وهناك بعض المواد الغذائية الأخرى مثل الأسماك المجففة وصلصة الصويا وحبيبات المرق، وصلصات المكرونة، التي يمكن أيضًا أن تكون مليئة بالملح، وفقًا لجمعية ضغط الدم ببريطانيا.

لذلك، توصي بالاطلاع على الملصقات الغذائية وتجنب الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، والتي تبلغ 1.5 جرام أو أكثر لكل 100 جرام من الطعام.

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2- المشروبات السكرية

يمكن أن يؤدي استهلاك الكثير من السكر إلى زيادة الوزن، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم .

قال جودفري: “المشروبات السكرية مثل الصودا والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة يمكن أن تكون مشكلة بشكل خاص”.

وأضاف: “من المهم الحد من السكريات المضافة في النظام الغذائي عن طريق تجنب الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية”.

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، يجب ألا يتناول البالغون أكثر من 30 جرامًا من السكر يوميًا، وهو ما يعادل تقريبًا سبعة مكعبات سكر.

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