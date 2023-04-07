السبت 17 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 17 رمضان 1444 هجرية، الموافق 8 إبريل 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:56 مساءً.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:50

المدينة – 4:47

الرياض – 4:19

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:48

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:38

المدينة – 6:41

الرياض – 6:13

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة – 8:41

الرياض – 8:13