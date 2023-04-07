السبت 17 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 17 رمضان 1444 هجرية، الموافق 8 إبريل 2023م.
الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.
أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:56 مساءً.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:50
المدينة – 4:47
الرياض – 4:19
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:23
المدينة – 12:24
الرياض – 11:56
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:48
المدينة – 3:52
الرياض – 3:24
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:38
المدينة – 6:41
الرياض – 6:13
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:38
المدينة – 8:41
الرياض – 8:13