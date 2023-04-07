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السبت 17 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
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السبت 17 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

السبت 17 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

السبت 17 رمضان.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق
٠١:٢٦:١٥ ص، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 17 رمضان 1444 هجرية، الموافق 8 إبريل 2023م.

الدمام أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:02 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:00، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء.

أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:56 مساءً.

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:50

المدينة – 4:47

الرياض – 4:19

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:23

المدينة – 12:24

الرياض – 11:56

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:48

المدينة – 3:52

الرياض – 3:24

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:38

المدينة – 6:41

الرياض – 6:13

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة – 8:41

الرياض – 8:13

الكلمات الدلالية:
الدمام المدينة المنورة تبوك رمضان صلاة الفجر مكة المكرمة مواقيت الصلاة

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