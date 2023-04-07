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فيديو مبهج.. شاب أسلم حديثًا يجذب الانتباه داخل الحرم بهذه الأسئلة للمعتمرين
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فيديو مبهج.. شاب أسلم حديثًا يجذب الانتباه داخل الحرم بهذه الأسئلة للمعتمرين

فيديو مبهج.. شاب أسلم حديثًا يجذب الانتباه داخل الحرم بهذه الأسئلة للمعتمرين

فيديو مبهج.. شاب أسلم حديثًا يجذب الانتباه داخل الحرم بهذه الأسئلة للمعتمرين
١٢:١٥:٥٢ ص، السبت، ١٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق شاب دخل الإسلام حديثًا، لقاءاته مع عدد من المعتمرين من جنسيات مختلفة داخل الحرم المكي، في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الشاب الذي غطى الوشم وجهه ويتحدث الإنجليزية، وهو يرتدي الجلباب العربي والشماغ والعقال، متحدثًا عن رغبته في التعرف على جنسيات المعتمرين من الدول المختلفة.

وتراوحت جنسيات المعتمرين الذين وثق الشاب مقابلتهم في الحرم بين بنجلاديش، ليبيا، الهند، مصر، المغرب، كازاخستان، بورما، الجزائر، نيجيريا، وباكستان.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد قاصدي البيت العتيق منذ بدء شهر رمضان المبارك وحتى يوم السبت الماضي بلغ 9,357,853 مصليًا ومعتمرًا.

وتستخدم وكالة اللغات والترجمة -ممثلة في إدارة الإرشاد المكاني باللغات برئاسة شؤون الحرمين،50 لغة عالمية لمخاطبة الزوار والمعتمرين باختلاف لغاتهم، وتمكين وتسهيل الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة للقاصدين.

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الكلمات الدلالية:
الحرم المكي معتمرون من جنسيات مختلفة مقطع فيديو منصات التواصل الاجتماعي

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