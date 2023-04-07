سيارات ذاتية القيادة تجوب شوارع دبي ابتداء من هذا الموعد (فيديو)

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أعلنت طرق دبي وشركة كروز عن بدء اختبار التقنيات على الطرق استعدادا لإطلاق السيارات ذاتية القيادة في ديسمبر المقبل.

وأكد مسؤول في هيئة طرق دبي أن إطلاق المركبات ذاتية القيادة في ديسمبر 2023، سيكون له تأثير إيجابي في هذا المشروع على مستوى النقل وجودة الحياة في دبي.

المشروع يسهم في تحقيق التكامل

وأوضح أنه سيسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي إضافة إلى تسهيل وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

بيانات النظم المرورية

من جهته، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: هذه المرحلة من جمع واختبار بيانات النظم المرورية خطوة مهمة نحو تحقيق الريادة في مجال التنقل الذكي والتكنولوجيا المتطورة في دبي.

وأضاف: سيضمن العمل في هذه المرحلة تكيّف أنظمة القيادة الذاتية لمركبات كروز للعمل بأمان مع أنماط الحركة المرورية في إمارة دبي.

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