“الزغطة” متى تكون علامة على الإصابة بالسرطان وكيف تتخلص منها؟

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جميع الناس يمكن أن يصابوا بالفواق (الزغطة)، وعلى الرغم من أنها قد تبدو مثيرة للإزعاج إلا أنه في الغالب لاتستدعي التفكير في أسباب طبية وراء ذلك.

إذ أنها عادة يمكن أن يكون السبب الإجهاد أو تناول الطعام أو تناول مشروب غازي أو شرب الكثير من الكحول .

مع ذلك، في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تكون “الزغطة” علامة على شيء خطير، بحسب ما أوردت صحيفة “ّذا صن”.

وكشفت دراسة نُشرت في “المجلة الأمريكية للطب التلطيفي والمسكن”، أن ما يصل إلى 40 في المائة من مرضى السرطان يصابون بـ “الزغطة”.

ووجدت دراسة أخرى أن واحدًا من كل 10 مرضى بالسرطان، يمكن أن يعاني من “الزغطة” لأكثر من 48 ساعة.

وذكرت مجلة “ذا أتلانتيك”، أن الأشخاص الذين يعانون من سرطان في صدرهم أو حلقهم أو رأسهم – في أي مكان في الجسم على طول مسار الفواق – قد يتعرضون له.

لكن الأدوية الموصوفة لمرضى السرطان، بما فيها أدوية العلاج الكيميائي، والمنشطات، والمواد الأفيونية – يمكن أن تسبب “الزغطة” أيضًا.

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وأظهرت إحدى الدراسات التي نُشرت في عام 2022 أن “الزغطة” تؤثر على جودة حياة حوالي واحد من كل 20 من مرضى السرطان الذين شملهم الاستطلاع.

ومن بين أولئك الذين يعانون من “الزغطة”، قال واحد من كل ثلاثة إنهم كافحوا من أجل الاسترخاء، وقال البعض إنهم لا يستطيعون الاستمتاع بوجبات الطعام.

وفي دراسة أخرى أجريت على 320 مريضًا بالسرطان، تسببت “الزغطة” في إدخال واحد من كل 10 إلى المستشفى للمساعدة.

وقال حوالي 40 في المائة من مقدمي الرعاية الصحية المشاركين في الاستطلاع، إن “الزغطة” لدى مرضى السرطان لديهم أسوأ من الغثيان والقيء.

ما هو الفواق؟

يُعد الفواق انقباضات لا إرادية للحجاب الحاجز — وهي العضلة الفاصلة بين الصدر والبطن وتلعب دورًا مهمًا في عملية التنفس.

ولا يمكن التحكم في هذا الأمر ولكن – في معظم الحالات – تختفي “الزغطة” من تلقاء نفسها.

ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن يستمر الشعور بالارتعاش المزعج في الصدر لدقائق أو ساعات – فهذه حالات فواق “حادة”. وتصبح “مستمرة” إذا استمرت عادة لأكثر من 48 ساعة.

ويتم وصف الفواق على أنه “مستعص على الحل” إذا أصيب به الشخص لأكثر من شهر.

وقالت مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، إن “الزغطة” المستمرة قد تسبب مضاعفات مثل التعب أو الإرهاق أو قلة النوم.

ويمكن أن تسبب أيضًا ضغوطًا نفسية أو إحراجًا.

وإذا كانت “الزغطة” تتعارض مع الحياة اليومية، مثل الأكل والنوم، أو استمرت لأكثر من يومين، فإنه يتعين استنشارة الطبيب.

ما الذي يسبب الفواق؟

على الرغم من أن سبب الفواق غامض في الغالب، إلا أن مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة قال إنه قد ينفجر إذا كان العصب الذي يتحكم في الحجاب الحاجز (العصب الحجابي) متهيجًا.

وفيما يلي الأشياء التي قد تسبب الفواق:

الأكل والشرب بسرعة كبيرة، وخاصة تناول المشروبات الغازية على الأكل

-حرقة في المعدة

-الضغط

-تغيرات مفاجئة في درجة حرارة الهواء

-شد الرقبة

-بعض الأدوية، مثل أدوية علاج القلق (البنزوديازيبينات).

-الكحول

لكن قد يعاني مريض السرطان من الفواق إذا:

-توقف المعدة عن العمل وتعرضها للتمدد والانتفاخ

-عدوى تصيب الصدر أو أنبوب الطعام (المريء).

-يتلقى العلاج الكيميائي أو المنشطات أو مسكنات الألم الأفيونية مثل المورفين

-السرطان يضغط على الحجاب الحاجز

-أعراض بسبب ورم في المخ

-الكليتان لا تعملان بشكل طبيعي وتتغير كيمياء الدم

-ارتفاع في مستويات الكالسيوم في الدم (فرط كالسيوم الدم).

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ما هي الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب الفواق؟

-يمكن أن تكون بعض الأدوية هي المسؤولة، مثل المنشطات والمهدئات ومسكنات الألم التي تحتوي على مواد أفيونية (مثل المورفين) وميثيل دوبا الموصوفة لضغط الدم.

-تغيرات في كيمياء الدم مثل الكحول أو ارتفاع نسبة السكر في الدم أو نقص الكالسيوم أو البوتاسيوم في الدم.

-مشاكل في القناة الهضمية مثل ارتداد الحمض أو شد المعدة أو التهاب المرارة أو التهاب تحت الحجاب الحاجز.

-تشمل حالات القناة الهضمية الأخرى التي يمكن أن تسبب الفواق فتق الحجاب الحاجز وسرطان المريء.

-الكتل البطنية، مثل تضخم الكبد (تضخم الكبد) أو الطحال (تضخم الطحال).

-مخدر عام.

-الحالات التي تصيب الرقبة أو الصدر أو البطن. نتراوح من الجراحة إلى الالتهابات مثل الالتهاب الرئوي. يمكن أن تكون التورمات أو الأورام في هذه الأجزاء من الجسم عاملاً أيضًا.

-قد تتسبب بعض أمراض القلب أيضًا في حدوث الفواق، مثل الأزمة القلبية أو الالتهاب حول القلب.

-حالات الدماغ مثل السكتة الدماغية أو إصابة الرأس أو عدوى الدماغ.

كيفية التخلص من الفواق

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها علاج الفواق الخفيف:

-الغرغرة أو شرب الماء المثلج

-تناول قطعة من الخبز الجاف ببطء

-شرب الماء من الجانب البعيد من الكوب – ستحتاج إلى الانحناء للقيام بذلك

-أخذ نفس عميق، وحبسه لأطول فترة ممكنة وكرر ذلك عدة مرات

-مص الليمون

-شرب ماء النعناع

-شد الركبتين إلى الصدر

-التنفس داخل وخارج كيس ورقي (ليس كيسًا بلاستيكيًا ولا تفعل ذلك لمدة تزيد عن دقيقة واحدة)