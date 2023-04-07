خطوة مهمة من صندوق الشهداء والمصابين لصالح المستفيدين.. تعرف عليها

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وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مذكرة تفاهم مع مجموعة STC في العديد من مجالات التعاون.

مجالات التعاون:

1- تقديم برامج تدريبية في أكاديمية stc والاستفادة من مرافقها

2- التعاون لتخصيص مقاعد برامج التوظيف والتدريب لمستفيدي الصندوق

3- توفير مزايا خاصة في برنامج قطاف.

4- الاستفادة من برامج الاستدامة

5- تقديم الاستشارات في مجالات التطوير التنظيمي والموارد البشرية

بطاقة شهم

في وقت سابق، عرض تطبيق توكلنا، طريقة استعراض بطاقة “شهم” لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضح التطبيق أنه بالتعاون مع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، يمكن للمستفيدين استعراض بطاقات أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، من خلال المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، بهدف تقديم الخدمات إليهم بيسر وسهولة.

وأفاد التطبيق أن طريقة استعراض البطاقة يتم بعد تسجيل الدخول عبر اختيار المحفظة الرقمية، ومنها يتم اختيار الوثائق الأخرى، لتظهر البطاقات، وعند اختيار البطاقة يتم عرضها بحجم الشاشة.

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«توكلنا» يوضح طريقة استعراض بطاقة «شهم» لمستفيدي صندوق الشهداء والمصابين

https://twitter.com/FFM_GOV/status/1644418127696994452/photo/1