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بمناسبة رمضان.. توضيح عاجل من “حساب المواطن” حول مكافأة الأئمة والمؤذنين

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بمناسبة رمضان.. توضيح عاجل من “حساب المواطن” حول مكافأة الأئمة والمؤذنين

بمناسبة رمضان.. توضيح عاجل من “حساب المواطن” حول مكافأة الأئمة والمؤذنين

بمناسبة رمضان.. توضيح عاجل من “حساب المواطن” حول مكافأة الأئمة والمؤذنين
١١:١٤:٥٧ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تعتمد رواتب الائمة المؤذنين على نظام المكافآت المقطوعة، ولا يتم اعتمادها على انها رواتب ثابتة.

وعلى ضوء هذا، يستلم الإمام والمؤذن وخادم المسجد مكافأة بنظام شهري وليس راتبًا.

ووفق نظام نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد، تُحدَّد مُكافآت موظفي المساجد بقرار من مجلِس الوزراء.

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تفاصيل مكافآت الأئمة والمؤذنين 

وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول ما إذا كان يتعين على الأئمة والمؤذنين الكشف عن تفاصيل مكافآتهم في بياناتهم الخاصة بـ “حساب المواطن”.

وكتب أحد الأئمة، متسائلاً: “أحد هل يلزم الافصاح عن مكافأة الإمام، وإذا كان نعم ماذا يلزم بالرواتب التي استلمت ولم يتم الافصاح عن المكافأة؟”.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر”، بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري مع الجهات ذات العلاقة، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك سيتم دراستها والتحقق منها”.

وأضافت: “وتعبتر مكافأة الائمة والمؤذنين من ضمن مصادر الدخل لابد من الافصاح عنه “تفاصيل الطلب، الافصاح عن الدخل، اضافه دخل، نوع الدخل “غير ذلك”.

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أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها

وأوضح البرنامج، في السابق أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها، وفي مقدمتها:

– الراتب الوظيفي سواء القطاع الحكومي أو الخاص، حيث يُدخل المتقدم الراتب الإجمالي شاملاً البدلات، كذاك المعاش التقاعدي

– الأنشطة التجارية

– مخصص ساند

– مكافآت الطلاب

– عوائد الاستثمارات المالية

-مخصص حافز

-عوائد الأصول العقارية

-العوائد من المشاريع والأعمال الحرة.
حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
https://twitter.com/Citizen_care/status/1644388428820119561?s=20

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