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الآن.. شاهد جريان السيول بشعيب الجعرا جنوب شرق حائل

الآن.. شاهد جريان السيول بشعيب الجعرا جنوب شرق حائل

الآن.. شاهد جريان السيول بشعيب الجعرا جنوب شرق حائل
١١:١٤:٢٤ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

جرت مساء اليوم الجمعة السيول والأودية نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت بكثافة على شعيب الجعرا جنوب شرق منطقة حائل.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت الجعرا بحائل لجريان السيول وتساقط الأمطار مع انخفاض درجات الحرارة.

استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر على أجزاء من مناطق مكة والمدينة و الرياض والقصيم.

أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تمتد إلى الباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب حائل وغرب الربع الخالي بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد مع رياح مغبرة.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

الحالة المتوقعة تؤدي إلى جريان السيول

وبين أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتمتد إلى المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

الكلمات الدلالية:
الأمطار الطقس جريان السيول حائل شعيب الجعرا مركز الأرصاد

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