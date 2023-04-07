لهذا السبب.. “الصحة” تُذكر بمبادرة “اعرف أرقامك”

تواصل – واس:

تزامنا مع يوم الصحة العالمي ذكّرت وزارة الصحة أفراد المجتمع بمبادرة “اعرف أرقامك”، والتي تسھم في مساعدة الكثير للحصول على نمط حياة صحي.

توجيه المجتمع لعيادات اعرف أرقامك

توعية المجتمع بأھمية معرفة ومتابعة مؤشراتھم الحيوية والتي تشمل: معدل الضغط، وقياس السكري، وقياس محيط الخصر، ورقم كتلة الجسم، يتم إدخالھا ومتابعتھا عبر تطبيق صحتي.

وتھدف إلى توجيه المجتمع لعيادات اعرف أرقامك، والتوعية بضرورة معرفة أرقام المؤشرات الحيوية، وزيادة الوعي بوجود المبادرة.

تحقيق مستھدفات رؤية السعودية 2030

ولأن صحتك أولا، شددت الصحة على ضرورة التعاون معھا لمتابعة صحتك، وذلك من خلال تسجيلھا ومتابعتھا بكل سھولة عبر تطبيق صحتي.

مؤكدةً أن ذلك يأتي في إطار تحقيق مستھدفات رؤية السعودية 2030م لتعزيز الصحة العامة، والوقاية من الأمراض.

تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال التغطية المثلى والتوزيع الجغرافي الشامل والعادل، وتوسيع تقديم خدمات الصحة الإلكترونية والحلول الرقمية، وتحسين جودة الخدمات الصحية.

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