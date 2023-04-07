5 ألقاب من “جينيس”.. “عطر الكلام” يكشف عن حناجر ذهبية في التلاوة والأذان

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حصد الإيراني يونس شاهمرادي، والسعودي محمد آل الشريف، المركزين الأول في فئتي التلاوة والأذان في مسابقة برنامج “عطر الكلام”، التي تعد الأكبر من نوعها.

وكرّم المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، الفائزين في الحلقة الختامية.

وحصل الفائز الأول في فئة التلاوة على مبلغ 3 ملايين ريال، فيما حصل الأول في فئة الأذان على مبلغ مليوني ريال.

وحصل المتسابق السعودي عبدالعزيز الفقيه على المركز الثاني في فئة التلاوة، وجائزة بقيمة مليوني ريال.

وحل المتسابق المغربي زكريا الزيرك في المركز الثالث وحصل على جائزة بقيمة مليون ريال، ومواطنه عبدالله الدغري على المركز الرابع وجائزة بقيمة 700 ألف ريال.

وفي فئة الأذان، فاز الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين بالمركز الثاني، وحصل على مبلغ مليون ريال.

وحصل الفائز الثالث رهيف الحاج على نصف مليون ريال، والفائز البريطاني إبراهيم أسد على 300 ألف ريال.

6 شهادات من موسوعة جينيس

وحصلت المسابقة التي اختتمت منافساتها اليوم الجمعة، على 6 شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

إذ سُجلت أكبر مسابقة قرآن من حيث الدول المشاركة، كما صُنفت أكبر مسابقة أذان من حيث عدد الدول المشاركة.

وحصدت رقمًا قياسيًا في عدد المشاركين ضمن تنافسات القرآن، كما سجلت رقمًا آخر هو أكبر المسابقات استقطابًا للمشاركين في رفع الأذان.

علاوة على رقمين قياسيين آخرين بصفتها صاحبة أكبر الجوائز في مسابقات القرآن، وأيضًا مسابقات الأذان.

وافتتجت حلقة تتويج الفائزين بتلاوة آيات قرآنية من الفائز بالنسخة الأولى للمسابقة القارئ المغربي يونس غربي، وأذان من التركي محسن كارا، الفائز الأول في فئة الأذان للعام الماضي.

وتُعد مسابقة القرآن والأذان التي تأتي هذا العام بشراكة إستراتيجية مع رابطة العالم الإسلامي، واحدة من المبادرات العالمية للهيئة العامة للترفيه.

وأتاحت المشاركة لجميع المسلمين من مختلف دول العالم عبر خطوات يسيرة، تسهل المشاركة للراغبين في الالتحاق بتصفيات المسابقة من أي مكان.

برنامج “عطر الكلام”

ويعد برنامج “عطر الكلام” أحد مبادرات الهيئة العامة للترفيه التي أطلقتها عام 2019، لاستحداث مسابقة عالمية تستهدف المواهب الصوتية المميزة في تلاوة القرآن، ورفع الأذان.

وخصصت لهذه المسابقة جوائز مالية ضخمة تزيد عن 12 مليون ريال.

وانطلقت النسخة الأولى من البرنامج في مطلع رمضان 2022، على قناة السعودية، بمشاركة مجموعة من أفضل الأصوات على مستوى العالم.

وانلطقت المسابقة في نسختها الثانية في عام 2023، على شاشة (mbc)، ومنصة شاهد الرقمية.

وشارك في نسختي المسابقة الأولى والحالية ما يزيد عن 90 ألف مشترك، من أكثر من 160 دولة، أمام عدد من المحكّمين المتخصصين في القراءات والأصوات والمقامات.

هدف المسابقة

وتهدف المسابقة التي بدأت مراحلها الأولى في عام 2019 لإبراز الأصوات الجميلة في ترتيل وتجويد القرآن الكريم ورفع الأذان.

كما أنها جزء مبادرات الهيئة العامة للترفيه التي تسعى إلى إبراز المواهب في مجالاتها.

وتنطلق في هذه المسابقة تحديدًا من مبدأ تعظيم القرآن الكريم والأذان، وإبراز جماليات الصوت والمقامات الصوتية لدى القراء والمؤذنين.

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جوائز المسابقة

تصل القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة إلى أكثر من 12 مليون ريال سعودي، وهي أكبر جائزة على مستوى العالم في رفع الأذان وتلاوة القرآن.

وتقدر جائزة مسابقة أجمل تلاوة للقرآن بـ3 ملايين ريال للمركز الأول، و2 مليون ريال للمركز الثاني، ومليون ريال للمركز الثالث، و700 ألف ريال للمركز الرابع.

و500 ألف ريال للمركز الخامس، و300 ألف ريال للمركز السادس، و200 ألف ريال للمركز السابع، و100 ألف ريال لكل من المركز الثامن والتاسع كذلك، و 80 ألف ريال للمركز العاشر.

فيما تقدر جوائز مسابقة أجمل أذان بـ 2 مليون ريال للمركز الأول، ومليون ريال للمركز الثاني، ونصف مليون ريال للمركز الثالث، و300 ألف ريال للمركز الرابع.

و200 ألف ريال للمركز الخامس، و150 ألف ريال للمركز السادس، و100 ألف ريال للمركز السابع، و80 ألف ريال للمركز الثامن، و75 ألف ريال للمركز التاسع، و65 ألف ريال للمركز العاشر.

تقسيم المتسابقين

أتاحت الهيئة العامة للترفيه المشاركة في المسابقة لجميع المتسابقين من مشارق الأرض ومغاربها، عبر إجراءات تسجيل ميسرة وسهلة، من خلال تقنيات حديثة لم تتطلب السفر.

ومرت المشاركات بأربع تصفيات عبر الانترنت، قبل أن تصل لمراحلها النهائية وتعرض في برنامج “عطر الكلام”.

تأهل إلى المراحل النهائية 36 متسابقًا من كلا المسارين (تلاوة القرآن، ورفع الآذان) بواقع 18 متسابقًا لكل مسار.

وجري التنافس وتصفية المتسابقين خلال حلقات البرنامج، إلى أن تأهل أفضلهم للحلقة الأخيرة، والتي تم فيها تتويج الفائزين بالمسابقة.

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معايير المسابقة وأعضاء لجنة التحكيم

تتميز المسابقة منذ إطلاقها في عام 2019 بمعاييرها الدقيقة ولجنة تحكيمها التي تعزز التنافسية، عبر مراحل وتصفيات يتم من خلالها وصول الموهوبين المؤهلين للمراحل النهائية.

وتتشكل اللجنة من نخبة متخصصة في تحكيم المسابقات القرآنية، تضم مؤذني الحرمين الشريفين، وكبار قراء العالم، وأشهر محكّمي المسابقات الدولية.

ووصل عدد أعضاء لجنة التحكيم إلى5 محكمين في نسختها الثانية، إضافة إلى وجود أمين عام المسابقة ، ما يجعلها أكبر لجنة تحكيم في تاريخ المسابقات القرآنية.

وهو ما يعكس عالمية المسابقة وضخامتها وأهميتها، وجميع أعضاء اللجنة متخصصون في مجالات دقيقة، فمنهم المتخصص في الأذان، والقراءات، وعلم المقامات الصوتية،

وأعضاء لجنة التحكيم هم:

-المشرف العام للمسابقة الشيخ عادل الكلباني.

-الأمين العام للمسابقة الشيخ الدكتور فهد العندس.

-رئيس اللجنة الدكتور عبدالرحيم نبولسي.

-الشيخ البهلول أبوعرقوب.

-الشيخ مشاري العفاسي.

-الشيخ أحمد نحاس.

-الشيخ أحمد منصور.

ويعملون جميعًا بهدف تقييم المتسابقين وفق معايير دقيقة وواضحة، تضمن تكافؤ الفرص بين كل المتسابقين،

وهي:

-التجويد – 45% من إجمالي التقييم.

-المقامات – 45% من إجمالي التقييم.

-الاداء -10% من إجمالي التقييم.

مراحل المسابقة

-المرحلة الأولى

8 حلقات تنافس فيها 32 قارئًا ومؤذنًا؛ وتأهل منهم في نهاية المرحلة 8 متسابقين من كل مسار.

-المرحلة الثانية (ربع النهائي)

4 حلقات تنافس فيها 16 قارئًا ومؤذنًا؛ ليتأهل في نهاية المرحلة 4 متسابقين من كل مسار.

-المرحلة الثالثة (نصف النهائي)

حلقتان تنافس فيها 8 قراء ومؤذنين على المراكز الأربعة الأولى في كل مسار.

-المرحلة الرابعة (النهائي)

الحلقة الأخيرة التي يتم فيها عرض النتائج النهائية، وتكريم الفائزين.