الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
جامعة أم القرى تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات وطريقة التقديم
“الزغطة” متى تكون علامة على الإصابة بالسرطان وكيف تتخلص منها؟
قبل الإقلاع والهبوط.. لماذا يطلب المضيفون ضبط الهاتف على وضع الطيران؟
بالصور.. حكاية المسحراتي “أبوطبيلة” في شوارع الأحساء
خطوة مهمة من صندوق الشهداء والمصابين لصالح المستفيدين.. تعرف عليها
بمناسبة رمضان.. توضيح عاجل من “حساب المواطن” حول مكافأة الأئمة والمؤذنين

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذا الأمر الإنساني.. معتمرة تنهمر في البكاء وتوجه رسالة لأخيها (فيديو)

لهذا الأمر الإنساني.. معتمرة تنهمر في البكاء وتوجه رسالة لأخيها (فيديو)

لهذا الأمر الإنساني.. معتمرة تنهمر في البكاء وتوجه رسالة لأخيها (فيديو)
١٠:٥٧:٤٤ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

عبرت معتمرة عن سعادتها البالغة بزيارة الكعبة المشرفة، مؤكدة أن حلمها تحقق بفضل أخيها الذي تكفل بتكاليف اعتمارها.

وخلال حديثها، انهمرت المعتمرة من البكاء فرحا بتلك اللحظة التي لا توصف، ودعت لشقيقها وزوجته وأولاده.

ورد مراسل “الإخبارية” عليها قائلا: الأخ والأخت عزوة، لترد عليه قائلا: “أنا سعيدة كثيرا”.

معتمرة إندونيسية

وفي وقت سابق، نجحت الفرق الطبية بمركز المراقبة الصحية بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في إنقاذ حياة معتمرة من الجنسية الإندونيسية.

إنقاذ معتمرة:

وتبلغ المعتمرة الإندونيسية من العمر 78 عاماً بعد تعرضها لحالة إغماء وتوقف القلب في صالات المغادرة الدولية.

وكان مركز المراقبة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي قد استقبل حالة طارئة لمعتمرة وهي في غياب تام عن الوعي وتوقف التنفس وتبعه توقف في نبضات القلب.

وفي التفاصيل بدء الفريق الطبي على الفور بالإنعاش القلبي الرئوي للمعتمرة الإندونيسة.

وبعد ثلاث دورات من الإنعاش، عادت الدورة الدموية التلقائية والنبض بحمد الله، وارتفعت نسبة الأوكسجين في الدم إلى نسبة عالية.

كما استكمل الفريق الطبي الفحوصات الطبية اللازمة وتقديم الرعاية للحالة وإكمال الخطة العلاجية لها.

وكان مركز المراقبة الصحية بمطار المدينة المنورة استقبل 6696 مستفيداً ومستفيدةً قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة، وذلك خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضا:

توقف قلبها.. إنقاذ معتمرة إندونيسية في مطار المدينة

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الاعتمار السعودية الكعبة المملكة معتمرة

مواد ذات صلة

المزيد
«أرامكو»: متوسط رواتب موظفينا في الثلاثينيات 4 كلجم فضة

«أرامكو»: متوسط رواتب موظفينا في الثلاثينيات 4 كلجم فضة

١١:٤٤ م، الثلاثاء، ١٥ نوفمبر ٢٠١٦
القوات البرية تبدأ استقبال المتقدمين في سلاح المشاة

القوات البرية تبدأ استقبال المتقدمين في سلاح المشاة

٠٦:٠٩ م، الأحد، ٢٤ يناير ٢٠١٦
نداء من سفارة المملكة في المغرب لجميع المواطنين

نداء من سفارة المملكة في المغرب لجميع المواطنين

٠٥:٣٢ م، الأثنين، ١٨ يوليو ٢٠٢٢
جازان.. ضبط وافدين متهمين بتزوير الشهادات وحيازة أموال مجهولة المصدر

جازان.. ضبط وافدين متهمين بتزوير الشهادات وحيازة أموال مجهولة المصدر

٠١:٢٢ ص، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *