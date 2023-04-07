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تفاصيل مثيرة.. شرطة الرياض تطيح بـ 168 شخصا من 8 جنسيات
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تفاصيل مثيرة.. شرطة الرياض تطيح بـ 168 شخصا من 8 جنسيات

تفاصيل مثيرة.. شرطة الرياض تطيح بـ 168 شخصا من 8 جنسيات

تفاصيل مثيرة.. شرطة الرياض تطيح بـ 168 شخصا من 8 جنسيات
١٠:٣٠:٤٠ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 168 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل من 8 جنسيات.

وجاءت قائمة المخالفين كالتالي:

١- 81 من الجنسية البنجلاديشية.
٢- 29 من الجنسية الباكستانية.
٣- 27 من الجنسية اليمنية.
٤- 18 من الجنسية الهندية.
٥- 6 من الجنسية السودانية.
٦- 3 من الجنسية المصرية.
٧- 2 من الجنسية الإثيوبية.
٨- 2 من الجنسيتين السيرلانكية والأوغندية.

وأوضحت أنه جرى ضبط المخالفين في مواقع الفحص الدوري وجنوب مدينة الرياض.

وأضافت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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القبض على مقيم

في وقت سابق، قبضت شرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية التشادية و 3 مواطنين لسرقتهم مركبات واستخدامها في حوادث سلب.

وحسب بيان نشره الحساب الرسمي لـ”الأمن العام” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقد تم استرداد 14 مركبة مسروقة وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة شرطة الرياض شرطة منطقة الرياض

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