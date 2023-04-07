ضبط مخالفين لنظام أمن الحدود بحوزتهم مادة الحشيش المخدر بعسير

تواصل – واس:

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير أن تمكنت من القبض على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

المخالفين من الجنسية الإثيوبية

وأوضحت أن المخالفين من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 51 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

استكمال الإجراءات النظامية الأولي

وأكدت أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 5 مخالفين لنظام أمن الحدود.

وأضافت أنهم من الجنسية الإثيوبية، بحوزتهم 44.4 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدِّر.

تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

وأشارت إلى أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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