في اللحظة الأخيرة.. العناية الإلهية تنقذ الأب من الموت دهسًا أمام بناته (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أنقذت العناية الإلهية، أبًا من الموت دهسًا تحت سيارة أثناء عبوره الطريق مع أطفاله، وفق ما أظهر مقطع فيديو متداول.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة لرجل أثناء عبوره الطريق بأطفاله الثلاثة بعد أن تعثرت قدمه وكاد يسقط تحت عجلات السيارة المسرعة.

لكن الأب استطاع أن ينهض سريعًا وأن يتدارك سقوطه تحت السيارة وهي من نوع “فورد” في اللحظة الأخيرة، بعد أن أخذت إحدى بناته بيده.

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تفاعل ونصائح

وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع المتداول على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فيما شارك بعضهم بالنصائح لتوخي الحذر عند عبور الطريق حرصًا على سلامة أرواحهم.

وكتب أحدهم: “ومن باب الحرص عدم قطع الشارع ومعك أطفال دفعة واحدة ربما أحد منهم يتعثر ويسقط، الأفضل دفعتين الصغار اولاً ثم الكبار، مع أنني ضد قطع الشارع إلا للضرورة القصوى”.

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وعلق آخر: “الحمدلله على سلامتهم الله سبحانه نجاهم في آخر لحظة المفروض إنهم مايقطعون الشارع وفيه سيارات خصوصًا إذا كانت قريبة وراعي (قائد السيارة) الفورد واضح أنه طاير غير أنه مطفي النور، المهم الحمدلله على سلامة الجميع”.

بينما رأى ثالث أنه كان من “المفروض عطاهم فرصة يقطعون الطريق من اول ما شافهم ينتظرون بس حزنت والله والبنت الصغيره تسحب يد أبوها”.