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بشرى سارة.. سجل الآن واحصل على راتب يصل 12 ألف ريال عبر هذه الوظائف الحكومية
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بشرى سارة.. سجل الآن واحصل على راتب يصل 12 ألف ريال عبر هذه الوظائف الحكومية

بشرى سارة.. سجل الآن واحصل على راتب يصل 12 ألف ريال عبر هذه الوظائف الحكومية

بشرى سارة.. سجل الآن واحصل على راتب يصل 12 ألف ريال عبر هذه الوظائف الحكومية
١٠:٠٣:٣٢ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب الوظائف الحكومية عن أهم الوظائف الشاغرة في عدد من القطاعات والهيئات والجهات الحكومية، والتي تصل فيها الرواتب إلى 12 ألف ريال.

وبحسب الحساب الرسمي للوظائف الحكومية على “تويتر”، فإن تلك الوظائف تنوعت كالتالي:

– وظائف في نيوم – رواتب تصل إلى (9,250) ريال

– وظائف شاغرة لدى قطار المشاعر (7000) وظيفة

– وظائف لدى النقابة (بإشراف وزارة الحج)

– وظائف في روشن – مكافأة تصل إلى (12,000) ريال

– وظائف بوزارة الحرس الوطني (202) وظيفة

– وظائف في لين – مكافأة (8,500) ريال

– وظائف شاغرة لدى وزارة الصحة حوالي (90) فرصة وظيفية

– وظائف شاغرة لدى وزارة الداخلية

وفيما يلي طريقة وروابط التقديم:

وأشار حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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