الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
للأسبوع الثالث.. “النفط” يحقق مكاسب جديدة و”برنت” عند 85 دولارًا للبرميل
فتاة تبتلع الهاتف أثناء مشادة مع شقيقها
“التنمية الاجتماعية”: تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة تجاوز مليار ريال
استشاري: الضغط النفسي أبرز مسببات الإصابة بالعقم للذكور والإناث (فيديو)
تمس الأخلاق.. أول دعوى تلاحق “تشات جي بي تي”
ظهر اليوم.. شاهد كثافة بردية حرة مدركة شمال مكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

للأسبوع الثالث.. “النفط” يحقق مكاسب جديدة و”برنت” عند 85 دولارًا للبرميل

للأسبوع الثالث.. “النفط” يحقق مكاسب جديدة و”برنت” عند 85 دولارًا للبرميل

للأسبوع الثالث.. “النفط” يحقق مكاسب جديدة و”برنت” عند 85 دولارًا للبرميل
٠٥:٢٠:٤٣ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط  مكاسب جديدة للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تباينت قرارات المستثمرين بين الأثر المتوقع من التخفيضات الطوعية لإنتاج دول أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأمريكية .

ارتفاع خام برنت

وسجل خام برنت ارتفاعًا بنحو 13 سنتًا ما يعادل 0.2% إلى مستوى 85.12 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفع خام نايمكس 9 سنتات، أو 0.1%، ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار، لتبدأ الأسواق في عطلة نهاية أسبوع طويلة مع عطلة الجمعة العظيمة.

تخفيضات طوعية

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 6% هذا الأسبوع بعد أن فاجأت دول أوبك+ السوق بتعهدات بتخفيضات طوعية في الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مايو وحتى نهاية العام.

كما تلقت الأسعار دعمًا من انخفاض حاد أكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الثاني على التوالي الذي تتراجع فيه.

اقرأ أيضًا:

بعد خفض إنتاج النفط.. تداول خام “برنت” عند 86 دولارا للبرميل

“غولدمان ساكس” يتوقع ارتفاع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل في هذا الموعد

“الأعلى منذ عام”.. أسعار النفط تقفز و”برنت” عند 84 دولارا للبرميل

الكلمات الدلالية:
أسعار النفط أوبك النفط برنت خام برنت

مواد ذات صلة

المزيد
ولي ولي العهد يوجه بمعاملة الشهداء الإماراتيين والبحرينيين باليمن معاملة شهداء المملكة

ولي ولي العهد يوجه بمعاملة الشهداء الإماراتيين والبحرينيين باليمن معاملة شهداء المملكة

١١:٤٠ ص، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
مبتعث يخترع جهازاً لتقويم الأسنان إلكترونياً

مبتعث يخترع جهازاً لتقويم الأسنان إلكترونياً

٠٩:٢٤ م، الأحد، ١٤ يونيو ٢٠١٥
نائب خادم الحرمين يبحث مع وزير النفط العراقي تنسيق السياسات البترولية

نائب خادم الحرمين يبحث مع وزير النفط العراقي تنسيق السياسات البترولية

٠٣:٠٧ ص، الخميس، ١٠ أغسطس ٢٠١٧
غرائب الكارثة.. شاهد مبنى يسقط من قاعدته إثر زلزال تركيا المدمر

غرائب الكارثة.. شاهد مبنى يسقط من قاعدته إثر زلزال تركيا المدمر

٠٣:٤٥ م، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *