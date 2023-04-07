للأسبوع الثالث.. “النفط” يحقق مكاسب جديدة و”برنت” عند 85 دولارًا للبرميل

تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط مكاسب جديدة للأسبوع الثالث على التوالي، إذ تباينت قرارات المستثمرين بين الأثر المتوقع من التخفيضات الطوعية لإنتاج دول أوبك+ وتراجع مخزونات النفط الأمريكية .

وسجل خام برنت ارتفاعًا بنحو 13 سنتًا ما يعادل 0.2% إلى مستوى 85.12 دولار للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفع خام نايمكس 9 سنتات، أو 0.1%، ليبلغ عند التسوية 80.70 دولار، لتبدأ الأسواق في عطلة نهاية أسبوع طويلة مع عطلة الجمعة العظيمة.

تخفيضات طوعية

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 6% هذا الأسبوع بعد أن فاجأت دول أوبك+ السوق بتعهدات بتخفيضات طوعية في الإنتاج بمقدار 1.16 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من مايو وحتى نهاية العام.

كما تلقت الأسعار دعمًا من انخفاض حاد أكثر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الثاني على التوالي الذي تتراجع فيه.