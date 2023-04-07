المجلس الصحي.. من رقمنة القطاع إلى زيادة تغطية الخدمات لجميع المناطق

تواصل – واس:

أنجز المجلس الصحي السعودي، وبالتعاون مع القطاعات المقدمة للخدمات الصحية في المملكة، العديد من البرامج والمشاريع الصحية الوطنية.

زيادة تغطية الخدمات للمواطنين والمقيمين

وتم ذلك لخدمةً للمواطنين والمقيمين والممارسين الصحيين، ضمن رؤية السعودية 2030؛ وبما يحسّن جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

ويسهّل المجلس بخدماته، الحصول عليها من خلال رقمنة القطاع الصحي وزيادة تغطية الخدمات لجميع مناطق المملكة.

تطوير الخدمات الصحية في المملكة

وأوضح الأمين العام للمجلس، نهار العازمي، أن المجلس يعمل على دراسة المواضيع التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية.

تحسين وتعزيز الرعاية الصحية

وأكد أن المجلس يعمل على إرساء التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات التي تُعنى بالصحة لتحسين وتعزيز الرعاية الصحية، مضيفاً أنه يعمل على تطوير العديد من المشاريع والبرامج الصحية الوطنية الطموحة.

وأشار إلى أن المجلس أصدر العديد من القرارات التي كان لها بالغ الأثر على القطاع والنظام الصحي الذي يلبي الاحتياجات الصحية للمستفيدين، محققاً العديد من الإنجازات ومنها؛

1 – أنظمة التصنيف والترميز الموحد.

2 – وضع برنامج للإحالة بين المرافق الصحية لتسهيل إحالة المريض ليتلقى أفضل خدمة بأساليب فعالة وسريعة.

وثمّن الدكتور العازمي الاهتمام الدائم الذي توليه القيادة الرشيدة بتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.

وأعرب شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس على ما يولونه من دعم ومتابعة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة له، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية.

أهم القرارات التي تمت موافقة المقام السامي عليها

يُشار إلى أن المجلس الصحي قد أصدر الكثير من القرارات التي تمت موافقة المقام السامي عليها ومنها:

اعتماد مشروع الخطة الوطنية لتطوير الجودة وسلامة المرضى.

اعتماد برنامج حماية الصحة العامة لوضع تنظيمات للجهات الحكومية.

1 – الموافقة على السياسة الوطنية للمسح الوطني لاضطراب طيف التوحد.

2 – تنظيم وتشريع الخدمات المقدمة لذوي اضطرابات النمو والسلوك في المملكة.

3 – إلزام القطاعات الصحية الحكومية والخاصة بتطبيق برنامج الفحص المبكر لحديثي الولادة.

4 – التطبيق الإلزامي بخصوص برنامج الزواج الصحي لتجنب الأمراض الوراثية أو المعدية بين الزوجين.

5 – تشريع الخدمات المقدمة لهؤلاء المرضى، واعتماد منصة صحة كمنصة موحدة للتقارير الطبية وتبادلها بين القطاعات الصحية والجهات المعنية.

6 – الموافقة على منصة التوزيع المتوازن للخدمات والمرافق الصحية في المملكة للمواءمة مع المشاريع الصحية القائمة.

7 – إنشاء المركز الوطني لمكافحة الأمراض، والذي صدر قرار مجلس الوزراء لاحقاً بتحويله إلى هيئة الصحة العامة.

8 – وضع تنظيمات للخدمات العلاجية لمرضى سرطان الدم الحاد، ووضع تنظيم لتسهيل عملية الاستفادة من خدمات برنامج النقل الطبي الجوي.

9 – التزام جميع المستشفيات بعدم رفض حالات الجلطات القلبية أو الاشتباه بها المنقولة بواسطة الهلال الأحمر عند توفر الإمكانيات المطلوبة للتعامل مع الجلطات القلبية.