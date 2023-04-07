تمس الأخلاق.. أول دعوى تلاحق “تشات جي بي تي”

تواصل – وكالات:

أقام عمدة بلدة أسترالية، أول دعوى تشهير في العالم بشأن محتوى “تشات جي بي تي”، بعد أن وصفه بأنه مذنب في فضيحة رشوة.

وفي التفاصيل، فقد أعرب بريان هود، الذي تم انتخابه رئيسًا لبلدية هيبورن شاير عن قلقه بشأن سمعته عندما علم أن موقع “تشات جي بي تي” وصفه زورًا بأنه مذنب في فضيحة رشوة.

وتتعلق القضية بتورط شركة تابعة للبنك الاحتياطي الأسترالي في فضيحة رشوى في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

اقرأ أيضًا:

في أي مكان.. إضافة على متصفح كروم لتشغيل شات جي بي تي

تفاصيل الدعوى

كان هود يعمل بالفعل في شركة “نوت برينتينج أستراليا”.

لكنه كان الشخص الذي أخطر السلطات بدفع رشاوى لمسؤولين أجانب للفوز بعقود طباعة عملات.

ولم يُتهم الرجل قط بارتكاب جريمة، كما قال محامون يمثلونه.

وقال المحامون إنهم أرسلوا خطاب قلق إلى “تشات جي بي تي” في 21 مارس.

وأعطت منصة الذكاء الاصطناعي 28 يومًا لإصلاح الأخطاء المتعلقة بموكلهم أو مواجهة دعوى تشهير محتملة.

اقرأ أيضًا:

لهذا السبب.. لا تستخدم بيانات سرية على “شات جي بي تي”

لحظة تاريخية

وقال جيمس نوتن، الشريك في شركة “جوردون ليجال” القانونية التابعة لهود: “من المحتمل أن تكون لحظة تاريخية، بمعنى أنها تطبق قانون التشهير هذا على ركن جديد من الذكاء الاصطناعي والنشر في مجال تكنولوجيا المعلومات”.

وتبلغ مدفوعات تعويضات التشهير الأسترالية عموما 269.360 دولارًا أمريكيًا، وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

وقال نوتن إن هود لم يكن يعرف بالضبط عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الوصول إلى المعلومات الخاطئة عنه – وهو أمر يغير من حجم التعويضات – لكن طبيعة التصريحات التشهيرية كانت خطيرة بما يكفي لدرجة أنه قد يطالب بأكثر من 200 ألف دولار.