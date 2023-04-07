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ظهر اليوم.. شاهد كثافة بردية حرة مدركة شمال مكة

ظهر اليوم.. شاهد كثافة بردية حرة مدركة شمال مكة

ظهر اليوم.. شاهد كثافة بردية حرة مدركة شمال مكة
٠٥:٠٤:٤٤ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت حرة مدركة شمال مكة المكرمة، ظهر اليوم الجمعة، بردية كثيفة نتيجة حالة من البرد والطقس المتقلب وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كثافة بردية حرة مدركة شمال منطقة مكة المكرمة.

استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والقصيم.

أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأضاف أن الحالة تمتد إلى الباحة وعسير وجازان ونجران وجنوب حائل وغرب الربع الخالي بأمطار متفاوتة، من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى شبه غزيرة ،وحبات برد مع رياح مغبرة.

هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

الحالة المتوقعة تؤدي إلى جريان السيول

وبين أن الحالة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وتمتد إلى المدينة المنورة والقصيم وحائل والرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

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أمطار غزيرة الأرصاد السيول الطقس بردية حرة مدركة مكة المكرمة

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