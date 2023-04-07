الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
المجلس الصحي.. من رقمنة القطاع إلى زيادة تغطية الخدمات لجميع المناطق
في 16 من رمضان.. وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
للأسبوع الثالث.. “النفط” يحقق مكاسب جديدة و”برنت” عند 85 دولارًا للبرميل
فتاة تبتلع الهاتف أثناء مشادة مع شقيقها
“التنمية الاجتماعية”: تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة تجاوز مليار ريال
استشاري: الضغط النفسي أبرز مسببات الإصابة بالعقم للذكور والإناث (فيديو)

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

فتاة تبتلع الهاتف أثناء مشادة مع شقيقها

فتاة تبتلع الهاتف أثناء مشادة مع شقيقها

فتاة تبتلع الهاتف أثناء مشادة مع شقيقها
٠٥:١٨:٠١ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

خضعت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا لعملية جراحية طارئة، بعد أن ابتلعت هاتفها أثناء شجار مع شقيقها.

أفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية عن طبيب شارك في الجراحة، أن الفتاة ابتلعت الهاتف أثناء مشادة مع شقيقها يوم الجمعة الماضي في منطقة بهيند في ماديا براديش.

تفاصيل الواقعة

وبحسب التفاصيل، فقد كانت الفتاة وشقيقها يتشاجران بشأن هاتف صيني الصنع عندما قررت إنهاء الخلاف بطريقة غريبة – عن طريق ابتلاع الهاتف.

وقال الطبيب المذهول: “عندما اشتعل الخلاف بينهما، اتخذت خطوة متهورة بابتلاع الهاتف الخلوي”.

اقرأ أيضًا:

«رقم قياسي».. استشاري يكشف سر تزايد ابتلاع الأطفال للعملات المعدنية

بعد ذلك بوقت قصير، بدأت الفتاة تعاني من وجع ضخم. ووصف الطبيب كيف بدأت تعاني من آلام شديدة في البطن وقيء مستمر، مما دفع أسرتها إلى نقلها بسرعة إلى مستشفى جايا أروجيا في مدينة جواليور.

وعند الوصول، أجرى الجراحون مجموعة من الاختبارات لها، شملت الأشعة المقطعية والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية.

وقرر الأطباء أنه ليس بوسعهم استخراج الهاتف بطرق أقل توغلًا، مثل المنظار الداخلي – وبالتالي، كان الخضوع لمشرط الجراحة هو الخيار الوحيد أمامهم.

عملية شاقة

وبعد عملية شاقة استغرقت ساعتين، تمكن الفريق من استخراج الهاتف من بطن الفتاة، وفقًا لقائد الجراحة، الدكتور نافين كوشوه.

اقرأ أيضًا:

إجراءات مهمة حال ابتلاع الطفل لـ«قطع مغناطيسية»

ووصفت حالة الفتاة بأنها مستقرة بعد استخراج الهاتف، الأمر الذي تطلب 10 غرز للخياطة. ومن المتوقع خروجها من المستشفى قريبًا.

قال الدكتور كوشوة إن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها حالة كهذه خلال 20 عامًا من حياته المهنية كطبيب.

وفي ضوء الحادثة الغريبة، يشجع الطبيب الآباء على توخي الحذر قبل تكليف المراهقين بالأجهزة المحمولة.

الكلمات الدلالية:
الهند صحيفة تايمز أوف إنديا فتاة هاتف

مواد ذات صلة

المزيد
«التجارة» تستدعي دراجات «تريك» الهوائية لخلل في الفرامل

«التجارة» تستدعي دراجات «تريك» الهوائية لخلل في الفرامل

٠٨:٤٥ م، الأثنين، ٢١ ديسمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. عريس يُزف على «وايت» مزين بالورود في المدينة

بالفيديو.. عريس يُزف على «وايت» مزين بالورود في المدينة

٠٩:٣٦ ص، الثلاثاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٦
بالأسماء.. ترشيح 82 طالبا لنظام التسريع في الابتدائية والمتوسطة بالرياض

بالأسماء.. ترشيح 82 طالبا لنظام التسريع في الابتدائية والمتوسطة بالرياض

٠٨:٤٧ ص، الأحد، ٠١ مايو ٢٠١٦
يتبعون تنظيماً سرياً.. محاكمة 3 مواطنين استهدفوا رجال الأمن واعتدوا على الممتلكات بالقطيف

يتبعون تنظيماً سرياً.. محاكمة 3 مواطنين استهدفوا رجال الأمن واعتدوا على الممتلكات بالقطيف

٠١:٠٩ ص، الجمعة، ٣١ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *