فتاة تبتلع الهاتف أثناء مشادة مع شقيقها

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خضعت فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا لعملية جراحية طارئة، بعد أن ابتلعت هاتفها أثناء شجار مع شقيقها.

أفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية عن طبيب شارك في الجراحة، أن الفتاة ابتلعت الهاتف أثناء مشادة مع شقيقها يوم الجمعة الماضي في منطقة بهيند في ماديا براديش.

تفاصيل الواقعة

وبحسب التفاصيل، فقد كانت الفتاة وشقيقها يتشاجران بشأن هاتف صيني الصنع عندما قررت إنهاء الخلاف بطريقة غريبة – عن طريق ابتلاع الهاتف.

وقال الطبيب المذهول: “عندما اشتعل الخلاف بينهما، اتخذت خطوة متهورة بابتلاع الهاتف الخلوي”.

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بعد ذلك بوقت قصير، بدأت الفتاة تعاني من وجع ضخم. ووصف الطبيب كيف بدأت تعاني من آلام شديدة في البطن وقيء مستمر، مما دفع أسرتها إلى نقلها بسرعة إلى مستشفى جايا أروجيا في مدينة جواليور.

وعند الوصول، أجرى الجراحون مجموعة من الاختبارات لها، شملت الأشعة المقطعية والأشعة السينية والموجات فوق الصوتية.

وقرر الأطباء أنه ليس بوسعهم استخراج الهاتف بطرق أقل توغلًا، مثل المنظار الداخلي – وبالتالي، كان الخضوع لمشرط الجراحة هو الخيار الوحيد أمامهم.

عملية شاقة

وبعد عملية شاقة استغرقت ساعتين، تمكن الفريق من استخراج الهاتف من بطن الفتاة، وفقًا لقائد الجراحة، الدكتور نافين كوشوه.

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ووصفت حالة الفتاة بأنها مستقرة بعد استخراج الهاتف، الأمر الذي تطلب 10 غرز للخياطة. ومن المتوقع خروجها من المستشفى قريبًا.

قال الدكتور كوشوة إن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها حالة كهذه خلال 20 عامًا من حياته المهنية كطبيب.

وفي ضوء الحادثة الغريبة، يشجع الطبيب الآباء على توخي الحذر قبل تكليف المراهقين بالأجهزة المحمولة.