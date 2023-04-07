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130 ألف فلسطيني يصلون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى (صور)

130 ألف فلسطيني يصلون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى (صور)

130 ألف فلسطيني يصلون الجمعة الثالثة من رمضان في الأقصى (صور)
٠٤:٥٢:٤٨ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقام نحو 130 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان، في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، رغم القيود الصهيونية.

130 ألف مصل في صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان، إن 130 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.

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اقتحامات من شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى

وجاءت الصلاة بعد سلسلة اقتحامات من شرطة الاحتلال للمسجد في الأيام الأخيرة أدت إلى إصابة عشرات واعتقال مئات وتصعيد صهيوني في قطاع غزة.

وكانت شرطة الاحتلال قد أعلنت في بيان الخميس، نشر 2300 من عناصرها في مدينة القدس الشرقية.

وتواجدت بكثافة، اليوم الجمعة، قوات شرطة الاحتلال في مداخل البلدة القديمة بالقدس، التي تضم المسجد، ومحيطها وأزقتها.

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منع المصلين دون 55 عامًا من الوصول للمسجد

ومنعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عامًا من سكان الضفة الغربية، وجميع سكان غزة من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

وحالت هذه القيود دون تمكن عشرات آلاف المصلين من الوصول إلى المسجد لأداء الصلاة.

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إدانة الاعتداءات الصهيونية

وأدان الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة “الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى والمصلين خلال الأيام الأخيرة”.

وعادة ما يبقى آلاف المصلين في المسجد لتناول طعام الإفطار وأداء صلاة التراويح في المسجد.

وكان آلاف المصلين اعتكفوا بالمسجد الليلة الماضية دون تدخل من شرطة الاحتلال حيث لا اقتحامات صهيونية للمسجد اليوم وغدًا السبت.

وشهدت الشوارع بالقدس الشرقية، اختناقات مرورية بسبب ارتفاع أعداد المصلين.

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