في 16 من رمضان.. وفاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

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في مثل هذا اليوم السادس عشر من رمضان سنة 58 للهجرة توفيت السيدة عائشة رضي الله عنها، زوجة الرسول وأم المؤمنين.

دفنت ليلًا بعد الوتر في البقيع

وقبل وفاتها أمرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما، أن تُدفن ليلاً، فدفنت بعد الوتر في البقيع، وصلى عليها أبو هريرة.

حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولدت السيدة عائشة سنة تسع قبل الهجرة، وكانت لها ألقاب كثيرة هى أم عبد الله، والصديقة، وأم المؤمنين، والحميراء لغلبة البياض على لونها، وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمبرَّأة، والطيِّبة.

وأبوها هو صاحب رسول الله أبو بكر الصديق، رضي الله عنه، وأمها أم رومان، رضى الله عنها.

وقال فيها رسول الله: من أحب أن ينظر إلى امرأة من الحور العين، فلينظر إلى أم رومان”.

مات النبي ﷺ بين سَحْرها ونحرها

وكانت عائشة من أحب نساء الرسول إليه، وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم استأذن نساءه أن يُمرّض عند عائشة، فأذن له، فمات بين سَحْرها ونحرها.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : “وَالسَّحْر: هُوَ الصَّدْر، وَهُوَ فِي الْأَصْل الرِّئَة. وَالنَّحْر: الْمُرَاد بِهِ مَوْضِع النَّحْر (أسفل الرقبة)”

قال القاضي عياض رحمه الله: “هذا لمحبته لها (يعني : عائشة)، وحرصه على أن يكون عندها، حتى استأذن أزواجه في تمريضه عندها، ليكون عن طيب أنفسهن فيبلغ غرضه مع تطييبه أنفسهن، مع التزامه ما التزمه من العدل بينهن”.

وجمعت السيدة عائشة بين جميع جوانب العلوم الإسلامية.

وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وكانت السيدة المفسرة العالمة المحدثة الفقهية.

فضل السيدة عائشة

تقول رضي الله عنها “فضلت على نساء الرسول بعشر ولا فخر: كنت أحب نسائه إليه، وكان أبي أحب رجاله إليه، وتزوجني لسبع، وبنى بي لتسع، ونزل عذري من السماء.

واستأذن النبي نساءه في مرضه، وكان آخر زاده في الدنيا ريقي، وقبض بين حجري ونحري، ودفن في بيتي”.

علم أم المؤمنين عائشة

وكانت رضي الله عنها على علم كاف وبصيرة تامة، فعن أبي موسى الأشعري: ما أشكَل علينا أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ قط، فسأَلنا عائشةَ إلا وجَدنا عندها منه عِلم”.