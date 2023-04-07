نقل تبعية أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ لهيئة الصحة العامة

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اعتمد مجلس الوزراء الإجراءات الخاصة بنقل أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة.

وبموجب التعديلات التي أقرها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية اليوم “أم القرى”، «يكون للجنة أمانة مقرها في هيئة الصحة العامة بالرياض».

لجنة فنية بوزارة الصحة

كما جرى الموافقة على تشكيل لجنة فنية في وزارة الصحة لاتخاذ ما يلزم لنقل كامل ما يخص أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ من الموظفين والوظائف.

وتضم اللجنة في عضويتها، ممثلين عن، وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهيئة الصحة العامة.

وستتولى اللجنة أيضًا، اتخاذ الإجراءات الخاصة بالممتلكات والوثائق والاعتمادات المالية والمبادرات، من وزارة الصحة إلى هيئة الصحة العامة، ورفع ما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

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