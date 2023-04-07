بالأرقام.. 56% من الموظفين حول العالم يبحثون عن وظيفة جديدة

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كشف استطلاع جديد للرأي أن 56% من الموظفين حول العالم ينوون البحث عن وظيفة جديدة في الأشهر الـ 12 المقبلة.

ونشرت مؤسسة “Bankrate”، أحدث إحصائية، والتي تظهر ارتفاعًا من نسبة 51%، التي سجلت العام الماضي، حيث تنتشر ظاهرة الاستقالة الجماعية بشكل كبير.

وأشارت المعطيات إلى أن 30% من الموظفين يريدون البحث عن وظيفة بأجر أعلى.

فيما يبحث 30% منهم عن التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية.

أما 13% من الموظفين فيبحثون عن مرونة في ساعات العمل، و12% يريدون العمل من المنزل.

وكان اللافت أنه وسط الوضع الاقتصادي غير المستقر عبّر 30% عن قلقهم إزاء خسارة وظيفتهم، وهي نسبة أدنى من العام الماضي.

البحث عن فرصة عمل

في سياق متصل، يفتقد بعض أولئك الذي يبحثون عن فرص عمل إلى المهارات والخبرات التي تساعدهم على العثور على الوظيفة أو العمل المناسب.

وقدم تقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية”، جملة من النصائح للباحثين عن عمل، تتمثل في الآتي:

الطلب الوظيفي الجيد

يقول مسؤولو التوظيف “إن الطلب الوظيفي الجيد يحتوي على ثلاث خصائص:

-أن يكون خاليًا من الأخطاء.

-مركزًا على الهدف.

-مخصصًا.

لذا يجب أن تكون لديك فكرة عما تفعله المنظمة التي تتقدم إليها وما يتضمنه الدور الوظيفي، ومن ثم استفد من خبراتك لتخصيص طلبك الوظيفي”.

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وضع النقاط على الحروف

ينصح أرباب العمل بالتراجع، ووضع النقاط على الحروف، والتفكير في المكان الذي أحدثت فيه فارقًا.

يقول توبي هورنر، مدير استقطاب المواهب المبكرة في شركة كليفورد تشانس القانونية بلندن، “إن المرشحين المتنافسين يظهرون الأثر الذي أحدثوه في العمل أو في النشاطات خارج الفصول الدراسية”.

وأسست بيندر، التي تعمل الآن في الشركة، “نادي 93 في المئة” في الجامعة، شبكة تهدف إلى تحسين الحراك الاجتماعي لطلاب المدارس الحكومية.

كان ذلك يتطلب التوفيق بينه وبين العمل، لكنها تعلمت ترتيب الأولويات والتنسيق مع المتطوعين الآخرين.

برامج تعريفية

يقول هورنر، يمكنك أيضًا البحث عن الأيام التعريفية “قضاء يوم في مكان عمل لأخذ فكرة عنه”.

وبرامج التدريب، وخطط العطلات التي تديرها الشركات والجمعيات الخيرية، لتعطي نفسك ميزة إضافية وتحسن فهمك لما يعنيه العمل في دور أو صناعة معينة.

وتقدم شركة ذا سوشال موبيليتي بزنس بارتنرشيب لمن هم في سن 16 – 18 عامًا من خلفيات ذات دخل منخفض في المملكة المتحدة فرصًا للمشاركة في برنامج تعريفي لمدة أسبوع.

ويتضمن البرنامج التعريفي زيارات إلى مكاتب المنظمات مثل “بي بي سي” و”مايكروسوفت”، والانضمام إلى ورشة عمل للمرونة في ناد رياضي احترافي.

يقول محمد جانجات، أحد المشاركين في البرنامج، “إن قضاء الوقت مع الفريق القانوني في شركة لاندسيك العقارية جعله يتعامل مع الأعمال المتنوعة في المجال القانوني”.

وأضاف: “لقد كنت مذهولاً، كل يوم كان مختلفا عن الآخر وتعلمت كثيرًا من الأمور بلا شك. عندها علمت أنني أريد أن أصبح محاميًا”.

وعمل جانجات بدوام جزئي في مستودع بينما كان في آخر عامين من المرحلة الثانوية وكان معلم دروس إضافية في الجامعة، وهو يتدرب الآن في شركة هوجان لوفيلز بلندن.

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5 نصائح للباحثين عن عمل

ويقدم جانجات مجموعة من النصائح:

-لا تغلق الباب أمام أي فرصة تأتيك أبدًا.

-ابحث عن وظائف بدوام جزئي.

-مارس هواية.

-تعلم مهارة أو لغة.

-تواصل حتى مع الشركات المحلية لتحصل على بعض الخبرة العملية.

كما يعني ذلك أيضًا السعي خلف الفرص في الخارج.

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