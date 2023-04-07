رسميًا.. الموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات

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قرار مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات.

القرار صدر رسميًا برقم “8-2-23”

وأوضحت أن القرار صدر رسميًا برقم (8-2-23) وتاريخ 28 /08/ 1444هـ الموافق 20 /03/ 2023م

وأكد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، انه بناءً على الصلاحيات المخولة له في المادة “الخامسة” من تنظيم الهيئة، الموافق عليه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (570) وتاريخ 22 /09/ 1442هـ.

التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات

وبعد الاطلاع على تعليمات تسعير المعاملات الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل -سابقاً- رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /05/ 1442هـ، وعلى قرار المجلس رقم (16-4-22) وتاريخ 20 /11/ 1443هـ.

وحسب “أم القرى” فقد أكدت الهيئة أنه تقرر ما يلي:

أولاً

الموافقة على التعديلات الخاصة بتعليمات تسعير المعاملات، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيًا

يبدأ سريان تعليمات تسعير المعاملات للمكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م.

ثالثًا

يبدأ سريان أحكام اتفاقيات التسعير المسبق «APA» على السنوات الضريبية/ الزكوية التي تبدأ في أو بعد 01/01/ 2024م.

رابعًا

باستثناء ما ورد صراحة ضمن تعليمات تسعير المعاملات، تُطبَّق أحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) على المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة وفق ما يلي:

المرحلة الأولى

100 مليون ريال سعودي وأكثر، إلزامي.

أكثر من 48 مليون ريال، اختياري.

48 مليون ريال سعودي وأقل، لا ينطبق.

قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، الامتثال.

وتشمل المرحلة الأولى كافة المكلّفين الخاضعين لجباية الزكاة باستثناء صناديق التمويل.

المرحلة الثانية، بعد ثلاث سنوات من تطبيق المرحلة الأولى”:

أكثر من 48 مليون ريال، إلزامي.

48 مليون ريال سعودي وأقل ، لا ينطبق.

قيمة المعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، الامتثال.

وتشمل المرحلة الثانية صناديق التمويل.

خامسًا

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ من يلزم لتنفيذه.

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