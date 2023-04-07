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اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٣:٥٥:٠٥ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:
ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الجمعة، 7 من إبريل، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.
وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10 .

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.66

فرنك سويسري 4.14

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أسعار العملات أمس

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، أمس، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.09 .

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وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.76

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.67

فرنك سويسري 4.14

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