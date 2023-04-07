الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
وسيول ورياح.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ9 مساءً
اليورو بـ 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن المستندات المنتهية
عاجل.. ننشر تفاصيل تعديلات نظام حماية البيانات الشخصية
خطيبا المسجدين الحرام والنبوي يدعوان للاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وسيول ورياح.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ9 مساءً

وسيول ورياح.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ9 مساءً

وسيول ورياح.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ9 مساءً
٠٣:٥٥:١٦ م، الجمعة، ١٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

أمطار وجريان السيول ورياح هابطة نشطة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

الصورة

وأضافت أن الحالة تشمل “العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والخرمة والجموم”.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وتشمل “الدوادمي القويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

الصورة

أمطار غزيرة على منطقة عسير

وبينت أنه يحذر من أمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل محافظات “أبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق وريجال ألمع ومحايل”.

الصورة

كما توقعت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والقري والمندق وبلجرشي والحجرة وبني حسن والمخواة وفرع غامد الزناد وقلوة”.

الصورة

أمطار ورياح على منطقة القصيم

ولفتت إلى أنه يُحذر من أمطار غزيرة على منطقة القصيم تشمل “الأسياخ والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب.

مع بريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية وضربة وعقلة الصقور”.

الصورة

كما حذر الدفاع المدني من أمطار غزيرة ورياح نشطة على منطقة جازان.

تشمل،”أبو عريش والطوال وأحد المسارحةوصامطة وضمد وصبيا والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”.

الصورة

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

مع وعدم السباحة فيها؛كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

اقرأ أيضًا:

من اليوم للغد.. “الحصيني” يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

منها الرياض والمدينة.. “الأرصاد” يتوقع أمطارًا وسيولاً على 10 مناطق

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم أخبار الطقس الأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم النشرة الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم حول الطقس درجات الحرارة اليوم طقس

مواد ذات صلة

المزيد
إحباط تهريب 223 ألف حبة «كبتاجون» داخل إطار مركبة بجمرك البطحاء (صور)

إحباط تهريب 223 ألف حبة «كبتاجون» داخل إطار مركبة بجمرك البطحاء (صور)

٠٣:٠٥ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٦
وزير الصحة يُصدر قرارات تكليف جديدة

وزير الصحة يُصدر قرارات تكليف جديدة

٠٤:٣١ م، الخميس، ٠٨ يناير ٢٠١٥
«الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى 1 صباحاً

«الأرصاد» تتوقع: استمرار هطول الأمطار على الرياض حتى 1 صباحاً

٠٩:٤٥ م، الأثنين، ٠٤ أبريل ٢٠١٦
القوات البرية تختتم فعاليات التمرين السعودي الأمريكي «القائد المتحمس» (صور)

القوات البرية تختتم فعاليات التمرين السعودي الأمريكي «القائد المتحمس» (صور)

١٠:٥٢ م، الجمعة، ١١ أغسطس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *