وسيول ورياح.. “الدفاع المدني” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ9 مساءً

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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية من متوسطة لغزيرة على معظم مناطق المملكة.

أمطار وجريان السيول ورياح هابطة نشطة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

وأضافت أن الحالة تشمل “العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة ورنية والمويه وقيا والخرمة والجموم”.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على الرياض

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وتشمل “الدوادمي القويعية وعفيف والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء”.

أمطار غزيرة على منطقة عسير

وبينت أنه يحذر من أمطار غزيرة على منطقة عسير، تشمل محافظات “أبها وأحد رفيدة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة.

وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق وريجال ألمع ومحايل”.

كما توقعت هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والقري والمندق وبلجرشي والحجرة وبني حسن والمخواة وفرع غامد الزناد وقلوة”.

أمطار ورياح على منطقة القصيم

ولفتت إلى أنه يُحذر من أمطار غزيرة على منطقة القصيم تشمل “الأسياخ والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب.

مع بريدة وعنيزة وعيون الجواء والخبراء والرس والفوارة والنبهانية وضربة وعقلة الصقور”.

كما حذر الدفاع المدني من أمطار غزيرة ورياح نشطة على منطقة جازان.

تشمل،”أبو عريش والطوال وأحد المسارحةوصامطة وضمد وصبيا والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب”.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشــددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة في أثناء هطول الأمطار والابتعـاد عن أماكن تجمُّـع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية.

مع وعدم السباحة فيها؛كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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