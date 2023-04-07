توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن المستندات المنتهية

تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن الإجراءات الواجب اتباعها بشأن “عدم الأهلية” لوجود مستندات منتهية.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين، يقول: “أنا عقدي انتهى في 18/3 ولا أستطيع أن أضيف العقد الجديد، والأهلية ظهرت غير مؤهل لوجود مستندات منتهية؟”.

خطوات حذف المستند

وحددت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” الإجراءات الواجبة حال انتهاء المستند السابق، وتتضمن حذف المستند عن طريق:

-ايقونة تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات.

-الانتقال إلى “الإجراءات”.

حذف المرفق، من خلال الرابط (اضغط هنا).

وأشارت “خدمة المستفيدين” إلى أنه وفي حال وجود عقد إيجار موحد بإمكانك التوجه إلى:

– أيقونة “إدارة المرفقات”.

-اختيار نوع المرفق “عقد إيجار موحد”.

-ثم الضغط على أيقونة “حفظ”.

-سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه.

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غير مؤهل

وأوضحت خدمة المستفيدين أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزمك:

-التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك.

-دراسة الأهلية.

-أسباب عدم أهلية العائل.

تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت.

-بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسية التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، و هل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلا يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.