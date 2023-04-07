فيديو القطة والإمام.. ردود فعل لا تُصدّق لغير المسلمين!

تواصل – فريق التحرير:

حظي مقطع فيديو لقطة تصعد على كتف إمام مسجد في الجزائر أثناء صلاة التراويح بتداول واسع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأثار رد فعل الإمام وليد مهساس الذي عامل القطة بلطف ورفق وهدوء، استحسان الملايين الذين أثنوا على رقيه في التعامل مع القطة على نحو اعتبروه يعكس إنسانية رفيعة وخلقًا إسلاميًا أصيلاً.

وظهرت القطة في الفيديو وهي تتجول في مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج، شرقي الجزائر، في صلاة التراويح، يوم الأربعاء 5 من إبريل، على ما أفادت ذكره وسائل إعلام جزائرية.

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ترجمة لأخلاق الإسلام

ولم تقتصر التعليقات على المسلمين بل حتى غير المسلمين أشادوا بموقف الإمام الجزائري واعتبروه ترجمة حقيقية لأخلاق الإسلام، فيما رأى مراقبون أنه يعكس تغيرًا واضحًا حول ما ترسخ في عقولهم عن الإسلام والمسلمين.

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مقطع الفيديو، حيث أثنت تفاعلات المتابعين على الطريقة التي تعامل بها الإمام مع القطة خلال الصلاة.

وكتب أحد المعلقين، قائلاً: “أنا مسيحي لكني أحب مدى جدية وتفاني المسلمين عند الصلاة، الإسلام دين المحبة والسلام والمودة”.

وعلقت ثانية: “أنا مسيحية لكن هذا يجعلني أحب الإسلام في فعل دين السلام “.

بينما كتب آخر: “لقد كان ذلك جميلاً. أنا مسيحي وإذا حدث هذا في بعض الكنائس فسترونهم يقفزون ويصرخون النار والنار والنار”.

وجاء في تعليق: “أوه، لطيف جدًا لدرجة أنه سمح للقطة بالبقاء وتفعل ما تفعله القطط. رمضان سعيد للمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم”.

فيما اعتبرت إحدى المتفاعلات مع الفيديو، أن “الصلاة لها تأثير مهدئ جدًا. كنت أستمع إليها أكثر مما شاهدت القطة.. كان عليّ مشاهدتها عدة مرات”.

بينما هناك من فسر تصرف القطة، بالقول: “لقد أرادت فقط بعض الحب وكان أكثر من راغب في العطاء. ما ألطفه!”.

ولم يخف البعض إعجابه البالغ بالمقطع، إلى حد القول: “يمكنني فقط الجلوس هنا والاستماع إلى هذا طوال اليوم!”.

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رسالة من الله لغير المسلمين

وعلق آخر على الآية التي كان يتلوها الإمام الجزائري: “سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا ۗ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ*قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ”.

واعتبر أن انتشار المقطع على نطاق واسع عالميًا “وكأنه رسالة من الله لغير المسلمين”، وكتب قائلا: “أتمنى أن أقرأ شيئًا عن الإسلام فهو الدين الحقيقي”.

وهناك من استوقفه الموقف الذي أعاد إلى أذهانه مشاهداته للمسلمين أثناء تواجده في البحرين، قائلاً: عشت في قرية محلية في البحرين لمدة 15 عامًا..

أتذكر كيف سمعت الجيران يركضون إلى المسجد في الصباح الباكر أو يسمعونهم يصلون..

إنه لأمر مدهش أن تسمع المساجد تهتف في نفس الوقت في جميع أنحاء القرية..

الدين يوجه أسلوب الحياة في المنطقة، حتى بالنسبة للأديان الأخرى.. أنا كاثوليكي”.

وكتب معلق على الفيديو: “أنا لست متدينًا على الإطلاق. (أفسد ترامب و”مسيحيوه” ذلك بالنسبة لي)، لكن هذا جميل.. تعرف الحيوانات دائمًا الأشخاص الطيبين عندما تراهم”.