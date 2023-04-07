انخفاض أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 212 ريالاً
تواصل – فريق التحرير:
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الأسواق بشكل طفيف مقارنة بأسعار أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.18 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 222.00 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7532 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1695، وسعر كيلو الذهب نحو 242.183.
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أسعار الذهب أمس
وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.50 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 223.21 ريال.
وبلغ سعر أوقية الذهب 7573 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1705، وسعر كيلو الذهب نحو 243.497.
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