شاهد ماذا فعل هندوس متعصّبون بأحد المساجد في الهند؟ (فيديو)

تواصل – وكالات:

استمرارًا لمسلسل الانتهاكات الهندية ضد المسلمين، قام متعصبون هندوس، اليوم الجمعة، بالتعدي على أحد المساجد وهاجموه بوحشية.

هندوس متعصّبون يهاجمون المسجد بوحشية

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، المتعصبين الهندوس وهم يهاجمون المسجد بوحشية ويقومون بعمليات تخريب بباحاته.

الاعتداء على مسجد “قطب شاهي” التاريخي

وقبل أسابيع، اعتدى مجموعة من المتطرفين في الهند على مسجد “قطب شاهي” التاريخي، الأحد، قرب مدينة حيدر آباد في ولاية تيلانغانا جنوبي الهند.

وقام المتطرفون بتحطيم جزءًا من السياج المحيط بالمسجد ثم يقتحمونه ويضعون “وثنًا” في ساحته ويقيمون صلاة هندوسية.

وأكد نشطاء هنود، أن الشرطة تمتثل لعصابة الإرهاب، وأنها كانت على دراية بما كان ينوي هؤلاء الغوغاء فعله من البداية.

الشرطة الهندية تعتقل عشرات المسلمين

فيما اعتقلت الشرطة الهندية عشرات المسلمين في مدينة سلطان بور بولاية أتار براديش شمالي الهند بعد شجار مع هندوس كانوا يحتفلون أمام مسجد بالأغاني والموسيقى الصاخبة.

ومنذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسي المتطرف، إلى السلطة عام 2014، تشهد الهند تزايدًا ملحوظًا في خطاب الكراهية والهجمات على المسلمين.

وكانت تصريحات مسيئة للنبي محمد ﷺ، صدرت عن مسؤولين في الحزب، مما تسبب في اندلاع احتجاجات واسعة في مدن البلاد وعمت أرجاء العالم الإسلامي.