هل المعاصي والذنوب تُنقص من أجر الصائم؟ “الخثلان” يُجيب

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قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ سعد الخثلان، إن أي معصية تقع من الصيام تنقص من أجر الصيام.

الذنوب تُنقص من أجر الصائم

وأوضح في مقطع تسجيلي نشره على حسابه في “تويتر”، أن الذنوب تُنقص من أجر الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم:

“من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه”.

وأضاف أن معنى قوله: ” من لم يدع قول الزور والعمل به”، يدل على أن من لم يدع المعاصي القولية والفعلية.

حيث عبر عن المعاصي القولية بقوله: “قول الزور”، وعم الفعلية بقوله: ” العمل به”.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه أن من لم يدع المعاصي وأن هذه المعاصي إذا كثرت منه فقد لا يُؤجر ولا يُثاب على هذا الصيام.

على الصائم أن يحتاط ويحذر من ضياع صيامه

وأكد أنه على الصائم أن يحتاط ويحذر من ضياع صيامه بسبب المعاصي والذنوب، وإن كان صيامه هو إبراءً للذمة ومكتمل الأركان لكنه ينقص من الأجر بحسب المعاصي التي يرتكبها الشخص حال صيامه.

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